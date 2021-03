Google heeft een nieuwe Nest Hub aangekondigd. Het ‘slimme scherm’ biedt beter geluid en kan je slaap bijhouden. Het is nog onduidelijk wanneer het apparaat ook in Nederland verkrijgbaar is.

Nieuwe Google Nest Hub aangekondigd: dit moet je weten

Google heeft plots een nieuwe Nest Hub aangekondigd. Het slimme scherm volgt de originele Nest Hub op (die ook in Nederland is uitgebracht) en biedt verschillende verbeteringen. Qua design is er echter weinig veranderd: de nieuwe Nest Hub heeft opnieuw een 7 inch-scherm met dikke randen, een resolutie van 1024 bij 600 pixels en geen camera.

Volgens Google zijn de speakers van de Nest Hub wel verbeterd en daardoor vergelijkbaar met die van de Nest Audio. Het slimme scherm produceert mooier geluid en heeft ook 50 procent meer bass. Dat is fijn als je de Nest Hub vaak gebruikt om muziek te luisteren via bijvoorbeeld Spotify. Cast-ondersteuning is ingebouwd en daardoor kun je makkelijk media vanaf je smartphone naar de Nest Hub streamen.

Uiteraard staat de Google Assistent centraal in de Nest Hub. Door een extra microfoon vangt het apparaat je stemcommando’s beter op. Je kan de nieuwe Nest Hub – net als zijn voorganger – gebruiken als keukenhulpje, muziekspeler of als luxe fotolijstje. Je kan aan de Assistent vragen om informatie op te zoeken, je agenda voor te lezen of een wekker/timer te zetten. Precies zoals je van de Nest-speakers gewend bent dus.

Nest Hub houdt je slaap bij

De belangrijkste vernieuwing van de tweede generatie Google Nest Hub heeft echter te maken met slapen. Het apparaat heeft een Soli-radarchip, die we kennen van de Pixel 4-telefoons, en gebruikt deze om je slaap bij te houden. De Nest Hub registreert je ademhaling tijdens je slaap, of je veel beweegt en weet zelfs als je hoest of snurkt. Op basis van deze informatie schotelt de Nest Hub je de volgende ochtend een slaapanalyse voor. De slaapinformatie kun je dan uploaden naar Google Fit.

Om je privacy te waarborgen, zorgt Google ervoor dat de slaapdata en opgeslagen audio op de Nest Hub zelf blijft, en dus niet met het zoekbedrijf wordt gedeeld. Door het ontbreken van een camera kan de Nest Hub niet meekijken in de slaapkamer en gebruikers hebben de optie om data volledig te verwijderen.

De Soli-radarchip kun je ook gebruiken om de Nest Hub te bedienen, zonder dat je het apparaat zelf hoeft aan te raken. Veeg bijvoorbeeld naast het apparaat om een wekker te snoozen of houdt je hand erboven om muziek op pauze te zetten.

Prijs en release

De nieuwe Google Nest Hub is vanaf 30 maart in het buitenland verkrijgbaar voor 99 dollar. In Duitsland is de nieuwe Hub voor 99,99 euro te koop. Het is onduidelijk of het apparaat ook naar Nederland komt. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.