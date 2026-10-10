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‘Nieuwe Google TV Streamer met grote verbeteringen op komst’

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
10 oktober 2026, 15:49
2 min leestijd
‘Nieuwe Google TV Streamer met grote verbeteringen op komst’

Google werkt aan een nieuwe TV Streamer. Het is onduidelijk wanneer het nieuwe streamingapparaat verschijnt, maar er worden grote verbeteringen verwacht.

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Nieuwe Google TV Streamer op komst

De Google TV Streamer is inmiddels ruim twee jaar oud en dus lijkt het tijd voor een opvolger. De doorgaans betrouwbare website 9to5Google meldt dat Google een nieuwe TV Streamer in ontwikkeling heeft. De populaire mediaspeler zou van enkele forse verbeteringen worden voorzien.

Hoewel het design niet of nauwelijks verandert, is de nieuwe TV Streamer uitgerust met microfoons. Die zitten op het apparaatje zelf en zijn bedoeld voor spraakcommando’s. Hierdoor wordt het mogelijk om met het ‘Hey Google’-commando aan Gemini iets te vragen, of bijvoorbeeld een app op te starten.

Ook nieuw is aanwezigheidsdetectie, een functie die het merk TCL eerder introduceerde. Hierdoor weet de nieuwe Google TV Streamer dat je in de buurt bent (in je woonkamer dus), waarna op je televisie automatisch informatie kan worden getoond. Denk aan de tijd en het weerbericht.

Google TV Streamer review

Verder zou de nieuwe Google TV Streamer een snellere processor krijgen en van meer opslagruimte worden voorzien. De huidige mediaspeler van Google heeft 32GB opslag, maar vermoedelijk wordt dat dus 64GB of meer. Hierdoor heb je meer ruimte om apps te installeren.

Tot slot krijgt de afstandsbediening een upgrade. Het design zou grotendeels hetzelfde blijven, maar er komen wel twee extra knopjes. Op de huidige remote van de TV Streamer zitten al knoppen om direct YouTube of Netflix te starten, maar daar komen twee snelkoppelingen bij.

Release nog onduidelijk

Verder is er nog veel over onduidelijk over de nieuwe Google TV Streamer. Zo weten we niet wanneer de verbeterde mediaspeler verschijnt. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat dit nog in 2026 gebeurt; een release in 2027 lijkt waarschijnlijker.

Ook is het onbekend wat het apparaat gaat kosten. De huidige TV Streamer kost 119 euro, maar in het buitenland verhoogde Google onlangs de adviesprijs. In Nederland is de mediaspeler vooralsnog gewoon voor 119 euro op de kop te tikken. We houden het nieuws rondom de verbeterde Google TV Streamer uiteraard voor je in de gaten, dus blijf Android Planet volgen!

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Bron: 9to5Google
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