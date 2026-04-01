Deze nieuwe functie in Android 17 beschermt jouw privacy beter

Eén van de meest interessante functies in Android 17 is de optie om eenmalig je locatiegegevens met apps te delen. Deze handige optie is aangetroffen in Beta 3 en wordt momenteel getest. Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 17 zit volop in testfase

Google is druk bezig met de nieuwste versie van zijn besturingssysteem: Android 17. De eerste functies zijn inmiddels uitgelekt, de stabiele versie volgt pas later dit jaar. Naar verwachting kunnen we ergens in juni kennismaken met de langverwachte opvolger van Android 16.

Onlangs is er op het Android Developers Blog een uitgebreid bericht verschenen over de nieuwe mogelijkheden in Android 17 (Beta 3) met betrekking tot het delen van je locatie. De focus ligt op meer privacy, getuige de toekomstige functie om slechts tijdelijk je locatie met apps te delen. Dit wordt momenteel getest.

Nieuwe locatieknop voor apps

Concreet komt er een nieuwe locatieknop, ontworpen voor eenmalige toegang tot je precieze locatie. Druk je hierop, dan deel je je exacte locatie totdat je een app sluit. Hiermee wordt het delen van locatiegegevens dus beperkt tot één sessie. Google zegt hierover dat ”het zoeken naar een winkel in de buurt of het taggen van iemand op sociale media niet mag betekenen dat apps permanente of achtergrondtoegang hebben tot de exacte locatie van een gebruiker.”

App-ontwikkelaars kunnen de achtergrond, het kleurenschema, de grootte en de vorm van de locatieknop aanpassen. Er is geen onbeperkte creatieve vrijheid, maar sprake van een keuze uit een vooraf bepaalde lijst met opties. Om de veiligheid te waarborgen, blijft het locatiepictogram zelf verplicht.

Locatieprivacy beter begrijpen en beheren

Verder is te zien in de Beta 3 van Android 17 dat er een permanente indicator komt die aangeeft of een ‘niet-systeemapp’ toegang heeft tot je locatie. Dit is noodzakelijk, omdat veel gebruikers moeite hebben om te begrijpen welke hulpmiddelen ze hebben om toegang tot locatiegegevens te controleren en beheren.

Daarnaast hoopt Google met een nieuw ontworpen dialoogvenster met maar twee simpele opties (‘Nauwkeurig’ en ‘Geschat’), dat gebruikers een weloverwogen beslissing over hun locatieprivacy kunnen nemen. Hierbij is gebruikgemaakt van een beter algoritme dat rekening houdt met de bevolkingsdichtheid in een gebied.

“Voorheen maakten grove locaties gebruik van een statisch raster van 2 kilometer breed. Maar, dat biedt in dunbevolkte gebieden mogelijk onvoldoende privacy, aangezien een vierkant van deze omvang vaak slechts een handvol gebruikers kan bevatten. De nieuwe aanpak vervangt dit vaste raster door een gebied met dynamische afmetingen op basis van de lokale bevolkingsdichtheid”, aldus engineers van Google.

Door het raster in dunbevolkte gebieden dynamischer (en in sommige gevallen dus ook groter) te maken, verbetert de privacybescherming voor zowel gebruikers in steden als op afgelegen plaatsen. Jammer dat dit blijkbaar nog niet het geval was, maar beter laat dan nooit. Wij juichen meer privacy, zeker op het gebied van locatie, altijd van harte toe.

Wanneer we meer weten over interessante functies in Android 17, lees je dat natuurlijk op onze website. Abonneer je ondertussen even op onze nieuwsbrief om niets te missen!