‘Nieuwe Motorola Razr gelekt: veel gelijkenissen met Galaxy Z Flip 3’

Motorola komt binnenkort met een nieuwe versie van zijn Razr-vouwtelefoon. De eerste foto’s van het toestel verschenen onlangs op het internet.

Motorola werkt aan derde generatie van Razr-vouwtelefoon

Het Amerikaanse Motorola was één van de eerste fabrikanten die zich waagden aan vouwbare clamshelltelefoons. Als leuke throwback naar de razendpopulaire Razr-clamshells uit 2006, dragen Motorola’s vouwtelefoons met flexibele schermen dezelfde naam. Helaas vielen ze in de praktijk behoorlijk tegen, maar daar komt wellicht binnenkort verandering in.

Onlangs lekten de eerste foto’s van de Motorola Razr 3 uit – en er vallen direct een aantal zaken op. Zo is de notch van de voorgaande Razr-telefoons vervangen voor een selfiecamera in een klein gat. Dat is overigens niet de enige verandering op cameragebied; de nieuwe Razr krijg namelijk twee lenzen aan de achterkant, in plaats van één. Dit zijn naar verwachting een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens.

Ook hebben de bestaande Razr-telefoons een flinke ‘kin’, die nu verdwenen lijkt te zijn. De allereerste Razr-clamshell uit 2006 had deze kin ook al onder zijn toetsenbordje zitten. Wellicht behield Motorola de kin om het iconische design in stand te houden.

Hij was echter behoorlijk ouderwets (en stiekem best een beetje lelijk), dus we zijn blij dat ‘ie verdwenen is. Dankzij het nieuwe ontwerp lijkt de smartphone behoorlijk op de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Nog veel meer nieuwe vouwtelefoons op komst

Motorola is niet de enige fabrikant die aan een nieuwe vouwbare smartphone werkt. Ook Samsung is hard aan het werk om zijn Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 klaar te stomen voor een release in augustus. De huidige Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn de populairste vouwtelefoons van dit moment, dus we zijn erg nieuwsgierig naar de volgende generatie van de toestellen.

Ook OnePlus werkt volgens de geruchten aan een vouwbare handset, die erg schijnt te lijken op de Oppo Find N. Dit toestel wordt niet officieel in Nederland verkocht, maar we hebben hem bij Android Planet wel even kort bekeken. Onze ervaringen met de Oppo Find N vind je hier.

