Nieuwe Samsung-functie maakt je telefoon een stuk veiliger

Samsung komt later dit jaar met een nieuwe beveiligingsfunctie, die je beter moet beschermen tegen phishing en kwaadaardige apps.

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Waarschuwing voor apps

De laatste jaren vinden hackers en scammers steeds meer manieren om je van je geld of informatie te beroven. Wat ooit begon als een mailtje van een prins die je miljoenen beloofde als je geld overmaakte, is inmiddels uitgegroeid tot kwaadaardige software die verstopt kan zitten in bepaalde apps.

In Zuid-Korea heeft Samsung een nieuwe functie aangekondigd die deze vorm van phishing tegen moet gaan. De nieuwe functie heet dan ook: Phishing App Risk Alert. De app zal verschijnen op Android 17 in combinatie met One UI 9.

Wat gaat de nieuwe functie doen?

Dat Samsung dubieuze apps wil weren is niet gek, want dit doen ze ook al sinds One UI 6 met de functie Automatisch Blokkeren. Deze feature checkt tijdens het installeren of de app schadelijk is. Het nadeel van deze functie is dat apps die later als schadelijk worden bestempeld door deze beveiligingslaag heen glippen. De app staat immers al op je telefoon.

De nieuwe functie Phishing App Risk Alert gaat een stap verder. Apps worden niet alleen meer gecontroleerd tijdens de installatie, maar ook wanneer je een eventueel kwaadaardige app gebruikt.

Als een eerder geïnstalleerde app later als schadelijk wordt bestempeld, dan kan Samsung voorkomen dat deze app zomaar zijn gang kan gaan op jouw smartphone.

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Werkt met bestaande beveiliging

De nieuwe anti-phishingfunctie monitort ook je telefoongesprekken. Hiermee werkt het samen met de bestaande spamfilter voor frauduleuze oproepen. De nieuwe functie kan herkennen of er een app op de achtergrond wordt geactiveerd wanneer jij een dubieuze oproep ontvangt, om vervolgens een mogelijke dreiging te voorkomen.

De Phishing App Risk Alert verschijnt waarschijnlijk als eerste op de Galaxy Z Flip 8 en Galaxy Z Fold 8. Beide telefoons worden in juli verwacht. Mogelijk wordt de functie later op andere Galaxy-toestellen uitgerold. Dit hangt samen met de beschikbaarheid van One UI 9.

Hoewel er officieel nog niets bekend is over de releasedatum van One UI 9, wordt er verwacht dat de klap- en vouwtelefoons van Samsung uit de doos deze nieuwe softwareschil krijgen. We weten het snel genoeg.