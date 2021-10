Midrange-smartphones krijgen deze nieuwe Qualcomm-processors

Chipfabrikant Qualcomm heeft nieuwe processors aangekondigd voor populaire midrange smartphones. De eerste toestellen komen nog dit jaar uit en in 2022 volgen er meer. De processors zijn vooral sneller geworden.

Nieuwe Qualcomm-processors met 5G

Qualcomm kondigt de vier processors aan als chips die het verschil gaan maken in het midrange-smartphonesegment. Dat zijn grofweg toestellen tussen de 250 en 550 euro. Met de nieuwe chips moeten Android-telefoons met name sneller zijn dan de vorige generatie smartphones, zegt Qualcomm.

Drie van de vier processors hebben 5G-ondersteuning. De Snapdragon 778G Plus en Snapdragon 480 Plus zijn nieuwe versies van de Snapdragon 778 en Snapdragon 480, twee populaire processors.

De Snapdragon 695 is de opvolger van de 690, een processor die onder meer de OnePlus Nord N10 5G en Sony Xperia 10 III aandrijft. Ten opzichte van de 690 is de 695 volgens Qualcomm 15 procent sneller met cpu-taken (rekenwerk) en zijn de grafische prestaties 30 procent beter. Dat moet name gamers enthousiast maken om voor een smartphone met Snapdragon 695-chip te kiezen.

Ook een 4G-processor

De vierde processor ondersteunt geen 5G, maar alleen 4G en oudere netwerken. Deze Snapdragon 680-chip verschijnt volgens Qualcomm omdat smartphonemerken nog steeds graag een 4G-processor willen afnemen voor goedkope toestellen. Ook in Nederland komen er nog 4G-toestellen uit, die doorgaans minder dan tweehonderd euro kosten.

Qualcomm zegt dat alle vier de processors nog dit jaar debuteren in de eerste smartphones en dat er volgend jaar meer toestellen verschijnen. Motorola, Oppo, HMD Global (Nokia), Vivo, Xiaomi en Honor zijn enkele merken de volgens Qualcomm al gekozen hebben voor de chips.

Qualcomm ondervindt veel concurrentie

De nieuwe processors moeten Qualcomms positie op de chipmarkt verbeteren. Het bedrijf ondervindt namelijk veel concurrentie van MediaTek, dat inmiddels meer chips levert voor (goedkopere) smartphones. Zo stopte OnePlus vorig jaar voor het eerst geen processor van Qualcomm maar van MediaTek in zijn nieuwe toestel, de Nord 2.

Een groeiend aantal smartphonemerken werkt bovendien aan eigen processors om minder afhankelijk te worden van leveranciers als Qualcomm en MediaTek. Samsung, Huawei en Apple maken al langer zelf chips en Google doet dat nu ook. De nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste smartphones met Googles eigen Tensor-processor.

Volgens anonieme bronnen wil Oppo over een jaar of twee ook zijn eigen smartphonechips gaan gebruiken. Het lijkt er dus op dat op termijn minder smartphones zullen draaien op een processor van Qualcomm of MediaTek.