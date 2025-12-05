‘Nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra verschijnt in 2026’

Samsung werkt vermoedelijk aan een nieuwe Galaxy Watch Ultra. De extra krachtige smartwatch moet volgend jaar verschijnen, als we een nieuw gerucht mogen geloven.

Nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra in 2026

Samsung brengt waarschijnlijk volgend jaar een nieuwe Galaxy Watch Ultra uit. Dat meldt GalaxyClub, dat tevens meldt dat de smartwatch intern de ‘Galaxy Watch 9 Ultra’ wordt genoemd. De verwachting is echter dat het horloge uiteindelijk een andere naam krijgt. Zo kan de smartwatch de Galaxy Watch Ultra 2 gaan heten.

Veel is er nog niet over de nieuwe Galaxy Watch Ultra bekend. Het ligt daarentegen wel voor de hand dat het klokje over dezelfde interne hardware beschikt als de Galaxy Watch 9 (die ook volgend jaar moet verschijnen) en weer een extra stevige behuizing heeft. Hij is hoogstwaarschijnlijk ook een stukje duurder dan de Watch 9.

Vermoedelijk verschijnt de nieuwe Galaxy Watch Ultra tegelijk met de Watch 9, in juli of augustus 2026. Samsung bracht dit jaar een 2025-versie van de originele Galaxy Watch Ultra uit, die in 2024 is verschenen. Het 2025-model heeft echter alleen meer opslag en is verder identiek aan zijn ‘voorganger’.

Watch 8 en Watch 8 Classic

Omdat de nieuwe Watch Ultra nog wel even op zich laat wachten, moeten we het tot die tijd met de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic doen. De slimme klokjes beschikken over een aantal interessante features.

Zo hebben de Watch 8-horloges een dunner en vierkanter ontwerp, waardoor ze meer op de genoemde Ultra lijken, plus een feller scherm. Dat haalt 3000 nits in plaats van 2000 nits. Zo kun je het makkelijker aflezen in de zon.

De Watch 8 Classic voegt daar een draaibare ring aan toe, plus een luxer ontwerp, een grotere accu en 64GB opslagruimte. De normale Watch 8 heeft maar 32GB opslag. Wil je meer weten? Check dan de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) review via de knop hieronder!