Ga jij dit jaar een nieuwe smartphone kopen? (Poll)

Ga jij dit jaar een nieuwe smartphone kopen, of doet je oude toestel het nog prima? Wij zijn benieuwd naar jouw plannen voor 2022. Breng dus vooral je stem uit in onze poll!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll: Ga jij in 2022 een nieuwe smartphone kopen?

Onlangs vroegen wij hoe lang jullie met een smartphone doen. Hieruit bleek dat de meerderheid haar of zijn telefoon langer dan drie jaar gebruikt. Ook lopen veel mensen twee jaar met hun smartphone rond. Veruit de minderheid wisselt jaarlijks van toestel.

Het is natuurlijk leuk om een nieuwe smartphone te kopen, maar ook duur. Er komen de laatste jaren meer en meer betaalbare modellen bij, maar voor een beetje telefoon ben je toch al snel 200 euro kwijt. De topmodellen starten bij zo’n 500 à 600 euro en pas daarboven beginnen de echte vlaggenschepen.

Wij zijn dan ook benieuwd: ben jij van plan dit jaar een nieuwe smartphone te kopen? Je kunt je stem uitbrengen in de poll hier beneden.

Zie je geen poll? Breng alsnog je stem (handmatig) uit.

Heb jij hierboven “ja” ingevuld? Dan willen we je alvast veel plezier wensen met je toekomstige aankoop! Op welk model is je oog gevallen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar de mensen die voor “misschien” hebben gekozen. Waar twijfel je nog over? Wellicht kunnen wij, of een van de andere lezers, je wel van advies voorzien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we van 2022

2022 is pas net begonnen, maar de eerste telefoons zijn alweer verschenen. Na de nodige vertraging is de Samsung Galaxy S21 FE bijvoorbeeld eindelijk in Nederland verkrijgbaar. Of dat toestel een aanrader is, lees je in onze uitgebreide review.

Maar, er komen dit jaar natuurlijk nog veel meer toestellen uit. Daarom hebben we onlangs vooruitgeblikt naar waarin Android-smartphones in 2022 gaan vernieuwen. We verwachten bijvoorbeeld dat toestellen nog sneller opladen en langer updates krijgen. Ook denken we dat de vouw- en klaptelefoons dit jaar echt op stoom gaan komen.

Het laatste nieuws over Android: