Poll: koop jij een nieuwe smartphone in 2023?

We leven bijna twee maanden in 2023 en hebben al meerdere smartphonelanceringen meegemaakt. Is het al tijd om te upgraden of wacht je op wat er later dit jaar verschijnt? Laat het ons weten in deze poll!

Upgrade jij dit jaar naar een nieuwe smartphone?

Bij Android Planet testen we heel veel nieuwe smartphones. Zo zijn we dit jaar aan de slag gegaan met de Samsung Galaxy S23, S23 Ultra en ook de OnePlus 11 is sinds kort uit. Wij zijn benieuwd of deze nieuwe toestellen voor jullie een update waard zijn, of je nog wacht op een telefoon die later dit jaar verschijnt. Of ga je nog even met je huidige smartphone door?

Ben jij in 2023 van plan een nieuwe telefoon te kopen? Je kunt je stem uitbrengen in de poll hieronder.

Zie je geen poll? Breng alsnog je stem (handmatig) uit.

Heb je ‘Ja, al gedaan’ geselecteerd? Dan wensen we je veel plezier met je nieuwe smartphone! Welk toestel is het geworden? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. Heb je ‘Nee’ geselecteerd? Laat dan weten welke Android-telefoon je hebt en waarom deze nog niet aan vervanging toe is.

Deze toestellen verwachten we in 2023

Wacht je liever nog even met de aanschaf van een smartphone, bijvoorbeeld vanwege de prijs of een model dat nog niet is uitgekomen? Laat ons dan weten op welk toestel jij wacht. Wij kijken al uit naar meerdere telefoons, waaronder toptoestellen, middenklassers en budgetsmartphones.

Nadat Samsung en OnePlus haar vlaggenschepen hebben uitgebracht, is het later dit jaar tijd voor Google. We verwachten een Pixel 8 en 8 Pro vol vernieuwingen en een Pixel 7a met een lagere prijs.

Xiaomi komt snel met de Xiaomi 13 op de proppen en Samsungs populaire middenklasser – de Galaxy A53 – krijgt een upgrade in de vorm van de Galaxy A54. Het relatief nieuwe bedrijf Nothing presenteert hopelijk de snellere Nothing Phone (2).

Ook verwachten we een aantal interessante opvouwbare telefoons. Naast de vijfde generatie van Samsung – de Z Flip en Fold 5 – brengt ook Google waarschijnlijk de Pixel Fold uit. Oppo breidt haar assortiment uit met de Find N2 Flip.

Op zoek naar een smartphone, maar weet je niet waar je moet beginnen? Speur dan eens rond op Android Planet. We vertellen je alles over Android-smartphones en voorzien je van de beste prijs in onze prijsvergelijker. Zo weet jij precies waar je aantoe bent.

