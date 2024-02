Poll: koop jij een nieuwe smartphone in 2024?

2024 belooft een mooi jaar te worden in de smartphonewereld met nieuwe toestellen van Samsung, OnePlus, Google en nog veel meer fabrikanten. Wij zijn benieuwd: ga jij dit jaar een nieuwe smartphone kopen? Laat het weten in deze poll.

2024: nu al vol met nieuwe smartphones

De jaarwisseling is alweer een tijdje terug en de eerste maand van 2024 zit erop. En wat zat januari vol met toffe smartphones. Zo werden natuurlijk de nieuwe Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra gepresenteerd. De smartphones zitten vol met kunstmatige intelligentie, zijn van sterkere materialen gemaakt en zien er een stukje moderner uit.

Ook OnePlus kwam op de markt met maar liefst twee nieuwe smartphones: de OnePlus 12 en OnePlus 12R. De telefoons zijn erg interessant vanwege de high-end specificaties voor de prijzen van instapvlaggenschepen. De batterij op de OnePlus 12 is met 5400 mAh enorm, de chip is razendsnel en de camera’s schieten erg scherpe foto’s.

Ook de Redmi Note 13-serie werd geïntroduceerd, bestaande uit maar liefst vijf nieuwe smartphones. De Redmi Note 13 Pro hebben we ook uitgebreid getest. En niet te vergeten: de ROG Phone 8 Pro, die je door zijn gamerontwerp niet snel uit het oog verliest.

Genoeg smartphone die al uit zijn dus, maar zit er eentje tussen voor jou? Via de poll hieronder laat je ons en de andere lezers gemakkelijk weten wat jij dit jaar gaat doen.

Mobile World Congress en meer

Weet je het nog niet zeker? Geen probleem, want het jaar belooft nog veel meer nieuwe smartphones. En een aantal zullen binnenkort al worden aangekondigd. Het Mobile World Congress in Barcelona staat namelijk weer voor de deur. Dat is de grootste telecombeurs van de wereld en wij van Android Planet zijn erbij.

Hoewel veel fabrikanten nog niets uitlaten over de aankondigen op het MWC, wordt er hier en daar al wel wat geteased. Daardoor verwachten we onder meer de Xiaomi 14-serie, Nothing Phone (2a) en HMD Global dat voor het eerst onder zijn eigen naam een smartphone zal uitbrengen. Nogmaals, er is nog niets officieel.

Ook na MWC verwachten we veel smartphones. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe Samsung-foldables: de Z Flip 6 en Z Fold 6. Ook de Google Pixel 8a, Pixel 9 en Pixel 9 Pro hopen we dit jaar te zien.

