Opinie: nieuwe smartphones horen niet meer met Android 11 te komen

Er verschijnen nog steeds nieuwe smartphones met Android 11, de versie uit 2020. Jij als consument ondervindt hier een praktisch nadeel van, maar fabrikanten vertellen hier niet graag over. Redacteur Rens pleit voor veranderingen.

Waarom Android 11 niet meer kan

Google heeft Android 11 in september 2020 uitgebracht. Een jaar later volgde Android 12. Toch zijn er in de weken voorafgaand aan dit artikel nog steeds smartphones met Android 11 aangekondigd én uitgebracht. Toestellen die later een Android 12-update krijgen, beloven de fabrikanten.

Die strategie vind ik te makkelijk en niet eerlijk richting jou als mogelijke koper. Android 12 is al dusdanig lang beschikbaar dat midrange en premium smartphones ‘gewoon’ uit de doos op deze versie draaien. Van de Xiaomi 12 en Samsung Galaxy S22 tot de Oppo Find X5 en Motorola Edge 30 Pro; allemaal zijn ze voorzien van Android 12.

Maar nieuwe budgetttoestellen als de OnePlus Nord CE 2, Nokia G21 en Poco X4 Pro komen nog met Android 11. Ook een enkele midrange smartphone als de Oppo Find X5 Lite draait nog op deze oude software.

Nieuwe smartphones met oude software

Niet alle fabrikanten verklaren het gebruik van Android 11, maar doorgaans doen ze dit omdat deze versie al langer beschikbaar is en daarom eenvoudiger te gebruiken is tijdens de ontwikkeling van een smartphone. Op driekwart van de telefoonontwikkeling wisselen van Android 11 naar Android 12 kost extra moeite, geld en vooral tijd vanwege allerlei soorten tests. Tests die de geplande smartphonereleasen kunnen vertragen.

En dan kiezen merken vaker liever voor een snellere release met oude software, omdat ze Android 12 later via een software-update beschikbaar kunnen stellen. Wanneer dat gebeurt, verschilt sterk per merk.

Voor de vier genoemde toestellen met Android 11 is op moment van schrijven nog geen datum voor de Android 12-update bekend. Tot die tijd gebruik jij dus een nieuwe smartphone met oude software, waar je vriend(in) met een andere nieuwe telefoon wél profiteert van de verbeteringen van Android 12. Verbeteringen rondom je privacy, een kleurrijker en persoonlijker design, scrollende screenshots en nog veel meer zaken. Bekijk hieronder onze videoreview van Android 12.

Nep-update

Als gezegd krijgen nieuwe Android 11-smartphones later een update naar versie 12. Een paar weken tot maanden wachten op de nieuwe software is jammer, maar niet onoverkomelijk. Ik snap dat de gemiddelde gebruiker hier niet wakker van ligt. Maar heeft de gemiddelde gebruiker ook door dat sommige merken de Android 12-update als een ‘nep-update’ verkopen?

Dat zit zo: sommige fabrikanten beloven twee versie-updates voor hun Android 11-toestellen. Dat zijn dus updates naar Android 12 en 13. Concurrerende toestellen die tegelijkertijd uitkomen mét Android 12, krijgen updates naar Android 13 en 14. En kunnen dus een jaar langer rekenen op privacyverbeteringen en nieuwe features.



Twee versie-updates aanbieden als de eerste update niet meer dan logisch is, vind ik oneerlijk naar de consument. Daarom spreek ik van een nep-update. Een term waar – logisch – niet iedereen blij mee is.

Een oplossing is snel bedacht: merken kunnen een extra versie-update aanbieden, dus naar Android 14. Sommige merken vertellen op achtergrondbasis dat ze dit overwegen, maar willen dus niet bij naam genoemd worden. Een aantal merken onderzoeken of een Android 14-update technisch haalbaar is; de gebruikte smartphone-onderdelen als de processor moeten er immers geschikt voor zijn.

Het kostenplaatje speelt ook een (grote) rol. Updates ontwikkelen kost veel geld, dus een extra Android-update beschikbaar stellen, drukt het winstmarge van de fabrikant naar beneden. Op een goedkopere smartphone is het winstmarge sowieso al lager. En dan hangt er veel van de verkoopcijfers af, zegt een vertegenwoordiger van een smartphonemerk die anoniem wil blijven.

Een telefoon die goed verkoopt, kan sneller een extra update verwachten dan een model dat minder verkoopt dan verwacht. Want het prijskaartje dat aan de update hangt, moet verdeeld worden over het aantal verkochte toestellen. Sommige merken wachten daarom tot de smartphoneverkoopcijfers van de eerste maanden duidelijk zijn om te bepalen of een toestel een extra update krijgt. Daarna krijgen media als Android Planet en jij als consument dit nieuws te horen.

Veranderingen zijn nodig

Ik hoop van harte dat de laatste nieuwe smartphone met Android 11 inmiddels gepresenteerd is. Nieuwe toestellen horen anno maart 2022 écht op Android 12 te draaien. Niet alleen zodat jij als consument profiteert van de nieuwste Android-versie, maar ook zodat je het updatebeleid van merken kan vergelijken.

Dat gaat niet – eerlijk – met oude software en vage of zelfs geen uitspraken over een extra update die misschien wel maar misschien ook niet komt. Jij als consument verdient beter, toch?