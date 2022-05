‘Deze nieuwe smartphones brengt Nokia de komende maanden uit’

Nokia staat bekend om zijn betaalbare toestellen. Binnenkort komen er een paar nieuwe smartphones van de fabrikant aan.

Nieuwe Nokia’s in aantocht

Finse smartphonefabrikant Nokia komt binnenkort met een aantal nieuwe midrange smartphones. Dat schrijft NokiaPowerUser. Het gaat om de Nokia XR21 5G, Nokia X21 5G en Nokia X11 5G. Zoals de namen van de telefoons al verklappen, hebben alledrie deze toestellen 5G-ondersteuning.

Ook onthullen de namen dat het opvolgers zijn van de bestaande Nokia XR20, Nokia X20 en Nokia X10. Deze toestellen zijn nu al een tijdje op de markt en bieden een goede prijs-kwaliteitverhouding. Wel is de Snapdragon 480-chip in de huidige X-toestellen aan de trage kant. Ook hebben de toestellen simpele lcd-schermen met een ververssnelheid van slechts 60Hz. We hopen dus dat Nokia een aantal flinke verbeteringen doorvoert bij de volgende generatie X-smartphones.

Volgens de bron kondigt Nokia de nieuwe toestellen ergens in de tweede helft van 2022 aan. Dat betekent dat we waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten. Naast nieuwe X-toestellen komt de fabrikant waarschijnlijk ook met nieuwe G-smartphones, waaronder de onlangs gelekte G11 Plus met een 50 megapixel-camera op de achterkant.

Nokia wordt steeds groter in de midrange-markt

De meeste mensen zullen Nokia kennen van zijn oude vertrouwde ‘dumbphones’, ofwel mobiele telefoons uit de tijd dat er nog geen smartphones bestonden. Denk hierbij aan de iconische Nokia 3310. De fabrikant is echter ook in 2022 nog druk bezig in de wereld van mobiele telefonie. Toch is er een hele hoop veranderd.

Nokia-smartphones lijken al een tijdje behoorlijk op elkaar. Het label ‘iconisch’ zul je dan ook niet gauw koppelen aan een moderne Nokia-telefoon. Dat betekent echter niet dat de smartphones van de fabrikant slecht zijn – integendeel zelfs. Wil je een degelijk toestel met langdurige software-ondersteuning voor weinig geld? Dan ben je bij Nokia aan het juiste adres.

