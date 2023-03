Pas op: nieuwe smartphones zijn soms trager dan hun voorganger

Als je een telefoon koopt, verwacht je dat die sneller is dan je huidige toestel. Toch zien we tegenwoordig soms dat nieuwe smartphones juist trager zijn dan hun directe voorganger. Wat is er aan de hand?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom nieuwe smartphones soms trager zijn

Het zal je niet zijn ontgaan: we kampen met inflatie, waardoor de prijzen van zo’n beetje alle producten de hoogte in schieten. Vooral in de supermarkt is ook ‘krimpflatie’ een veel voorkomend fenomeen. Dan is de prijs van een fles vruchtensap bijvoorbeeld gelijk gebleven, maar zit er plots 600 milliliter in de fles in plaats van 750. Waardoor je, ongemerkt, toch meer kwijt bent.

In de smartphonewereld zien we dezelfde trend opduiken, maar dan in een andere vorm. Veel telefoons, zoals de Samsung Galaxy S23, zijn simpelweg een stuk duurder dan hun voorgangers. In het high-end segment komen bedrijven daar namelijk wel mee weg. De doelgroep die dat soort telefoons koopt, wil het beste van het beste en is vaak bereid om daarvoor te betalen.

Bij goedkopere toestellen liggen (grote) prijsverhogingen een stuk gevoeliger. Mensen die gewend zijn om maximaal 400 euro uit te geven aan een nieuwe smartphone zullen niet zomaar 500 euro op tafel leggen. Dat zorgt voor hoofdbrekens bij fabrikanten. Hoe geef je een nieuwe smartphone ongeveer hetzelfde prijskaartje als zijn directe voorganger, terwijl de diverse onderdelen alsmaar duurder worden?

Nokia G22

Bezuinigen

Het antwoord is natuurlijk bezuinigen. De Nokia G22 bijvoorbeeld heeft als belangrijkste feature dat je hem gemakkelijk kunt repareren. Qua hardware is hij echter identiek aan zijn voorganger, de G21. En de Poco F4 had precies dezelfde chip als de Poco F3. Terwijl je toch verwacht dat een nieuwe smartphone sneller is dan het vorige model.

Maar het kan erger. Sommige smartphones zijn tegenwoordig zelfs tráger dan hun voorganger. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Samsung Galaxy A53, die over een langzamere chip beschikt dan de Galaxy A52s. Zoals je in onze review van die smartphone kunt lezen, merk je dat zeker in het dagelijks gebruik.

En zo zijn er meer. Oppo brengt binnenkort de Oppo A78 uit, een smartphone die op een MediaTek Dimsenity 700-chip draait. Die is niet per se langzaam, maar wel minder snel dan Dimensity 810-chip uit zijn voorganger, de Oppo A77. Bovendien ligt de adviesprijs van de A78 ook nog eens 20 euro hoger.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fabrikanten zitten in spagaat

Inflatie is overigens niet de enige reden waarom nieuwe smartphones soms trager zijn dan oudere toestellen. Als een nieuw merk indruk wil maken, doen ze dat vaak door hun eerste toestel met minimale winst of zelfs een klein verlies te verkopen. Dat is een goede strategie om naamsbekendheid te verwerven, maar zorgt later voor problemen. Ooit moet er immers geld verdiend worden.

De Poco X3 Pro bijvoorbeeld had een supersnelle chip voor zijn prijs van 249 euro. Inmiddels zijn we twee generaties verder en heeft de Poco X5 Pro nog steeds een tragere processor dan dat oudere toestel uit 2021. Dat voelt vreemd en zelfs een beetje onrechtvaardig. Zeker omdat de X5 Pro daarnaast 100 euro duurder is.

Smartphonefabrikanten zitten, kortom, in een spagaat. Als ze de prijs van midrange-telefoons niet of niet te veel willen verhogen, moeten er concessies gedaan worden. Een wat langzamere chip valt veel consumenten misschien niet direct op. Een verfrist uiterlijk of een camera met meer megapixels wel. Je maakt er gemakkelijk reclame mee. Het is daarom niet eens onlogisch dat bedrijven deze afweging maken.

Poco X5 Pro

Conclusie: let op!

Toegegeven, tegenwoordig zijn ook de meeste telefoons van 300 of 400 euro snel genoeg voor dagelijks gebruik. Toch is het irritant dat een nieuwe smartphone zomaar trager kan zijn dan zijn voorganger. Ons advies is daarom om bij de aankoop van een nieuw toestel goed op de specificaties te letten.

Mocht een oudere versie inderdaad sneller blijken, dan is dat vaak een betere aankoop. Ook omdat de prijs van dat toestel vermoedelijk flink is gezakt. Een aandachtspunt is wel het updatebeleid van de betreffende fabrikant. Als een ouder toestel geen beveiligingsupdates meer krijgt, kun je misschien tóch beter voor de nieuwe variant gaan.

Wil je meer achtergronden over smartphones lezen? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.