Klinkt bekend? Deze nieuwe social media-app laat foto’s ‘verdwijnen’

Instants is de allernieuwste social media-app. Het idee is dat je foto’s naar vrienden stuurt en dat die kiekjes na 24 uur weer verdwijnen. Waar kennen we dat van?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instagram lanceert Instants (en dat concept kennen we)

Toen Meta in 2023 Threads lanceerde, was het doel vrij duidelijk. Deze app leek sterk op Twitter (inmiddels X) en dat was overduidelijk de bedoeling. Ook de volgende stap in het kopiëren van social media-platformen is gezet. Meta heeft in beheer van Instagram de app Instants uitgebracht. Deze keer lijkt Snapchat de inspiratie te zijn geweest.

Instagram deelde dit nieuws via Threads inclusief een linkje naar de Play Store, waar de app te downloaden is. De aankondiging kon direct rekenen op cynische reacties, met eentje die erbovenuit sprong. Een account genaamd brightsunsmedia houdt zich niet in.

Zijn reactie: ‘Deel foto’s die van jouw apparaten en die van je vrienden verdwijnen, maar voor altijd op de Meta-servers worden opgeslagen om AI te trainen en allerlei andere griezelige dingen die de ceo ermee wil doen.” Tja, die angst lijkt ons best gegrond.

Instants, from Instagram Instagram Gratis via Google Play via Google Play

Zo werkt Instants precies

Instants bestond in sommige regio’s al als ingebouwde functie van Instagram zelf. Nu is er dus een losse applicatie met dezelfde naam. Start je Instants, dan opent direct de camera. Hierdoor kun je met één simpele tik foto’s versturen zonder verdere bewerking. Hiermee verschilt Instants fundamenteel van Instagram.

Op het ‘moederplatform’ plaatsen gebruikers vaak bewerkte foto’s waar echt over nagedacht is. De gedachte is dat de nieuwe manier van content delen – via Instants dus – laagdrempeliger en spontaner is. De app leent hiervoor ideeën van platforms als Snapchat en BeReal, omdat daar ook de focus ligt op authentieke en vluchtige content.

Je kunt met Instants alleen nieuwe foto’s maken en delen en dus geen kiekjes uploaden vanuit je camerarol. Hoewel de foto’s voor verzending niet meer te bewerken zijn, kun je ze wel voorzien van een tekst. Alles wat je deelt, kan niet meer worden bekeken zodra het is verdwenen (na één keer kijken of na 24 uur).

Meta zegt dat je deze verdwijnende foto’s kunt delen en bekijken in zowel Instants als de reguliere Instagram-app. Waarom is er dan eigenlijk een nieuwe, losse app?

Concurrentiestrijd met Snapchat nog niet in volle gang

De enige reden die wij kunnen bedenken voor het uitrollen van dit bekende concept naar een aparte applicatie, is omdat Instagram de concurrentiestrijd aan will gaan met Snapchat. Dit platform domineert al jaren de social media-markt als de nummer één app om snel en gemakkelijk foto’s met je vrienden te delen.

Volgens de Play Store-pagina (die we tijdens het schrijven van dit artikel nog even hebben bekeken) is de app op 19 april voor het laatst bijgewerkt en zijn er momenteel iets meer dan 100 downloads. Dat lijkt ons bijzonder weinig, maar wie weet komt er nog een grote hype op gang. Al zullen de 900 miljoen maandelijkse gebruikers van Snapchat die nu tevreden zijn over die app, weinig reden zien om de overstap te maken.

Zit jij te wachten op nóg een social media-platform? Deel het en vertel of jij überhaupt nog op de socials zit. Hopelijk wel, want op Instagram en TikTok delen we alles over Android!