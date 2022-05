Nieuwe LinkBuds S-oortjes van Sony in aantocht: dit kun je er allemaal mee

Sony komt eind mei met nieuwe oortjes. Ze krijgen een in-ear-ontwerp, actieve ruisonderdrukking en meer. In dit artikel lees je alles over de nieuwe oordopjes.

LinkBuds S-oortjes zijn Sony’s lichtste anc-oordopjes ooit

Sony brengt eind mei zijn nieuwe LinkBuds S-oortjes naar Nederland. Dit zijn Sony’s lichtste oortjes met actieve ruisonderdrukking ooit. Actieve ruisonderdrukking (ANC) zorgt ervoor dat je jouw muziek ook goed hoort in rumoerige omgevingen. Het gewicht van de oordopjes is belangrijk voor het draagcomfort; je wil het liefste nauwelijks tot niet merken dat je oordopjes draagt.

De Sony LinkBuds S krijgen gloednieuwe drivers in combinatie met Sony’s V1-processor, die volgens de fabrikant de audiokwaliteit aanzienlijk verbetert. Ook ondersteunen de oortjes Sony’s LDAC-codec, die de muziekkwaliteit nog verder verbetert. Al met al beloven de LinkBuds S een fijne luisterervaring te bieden – en dat is natuurlijk waar het om draait bij draadloze oortjes.

Qua ontwerp zien de oortjes er niet heel spannend uit. Vanwege het in-ear-design dringen de oordopjes een stukje je gehoorgang in. Volgens Sony kunnen gebruikers de buitenwereld evengoed nog duidelijk horen, mede dankzij Adaptive Sound Control. Deze feature past de hoorbare geluiden aan basis van de omgeving. Zo herkennen de LinkBuds S bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in gesprek is. Of dit in de praktijk daadwerkelijk zo soepel werkt, is natuurlijk altijd de vraag.

Aanraakgevoelige sensoren en lange accuduur

Sony heeft de nieuwe LinkBuds S uitgerust met aanraakgevoelige sensoren, zodat gebruikers de oortjes gemakkelijk bedienen zonder hun smartphone te gebruiken. Dankzij de sensoren is het bijvoorbeeld mogelijk om muziek te pauzeren of door te spoelen naar het volgende nummer. Bovendien ondersteunen de oordopjes Googles Fast Pair-functie. Hierdoor maken de LinkBuds S snel en gemakkelijk verbinding met Android-apparaten.

Ook niet geheel onbelangrijk is de accuduur. Dit zit bij de LinkBuds S gelukkig wel goed. De oortjes gaan zo’n zes uur mee op een volle lading. De meegeleverde oplaadcase voegt hier nog eens 14 uur aan toe. De nieuwe Sony LinkBuds S liggen vanaf eind mei in de Nederlandse winkels voor een adviesprijs van ongeveer 200 euro.

Naast de LinkBuds S zijn Sony’s reguliere LinkBuds al een tijdje in Nederland verkrijgbaar. We hebben deze uitgebreid getest bij Android Planet. Ben je benieud naar onze mening over de oortjes? Lees dan onze uitgebreide Sony LinkBuds-review.

