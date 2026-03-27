Deze 6 nieuwe Spotify-functies moét je echt kennen

Spotify voegt zo vaak nieuwe functies toe aan de app, dat het nauwelijks bij te houden is. Deze nieuwe functies moet je kennen.

Nieuwe Spotify-functies

Eén van de grootste krachten van Spotify is dat de app constant probeert te vernieuwen via nieuwe functies. Sommige toevoegingen zijn een doorn in het oog van mensen die alleen maar liedjes willen streamen, terwijl andere functies echt wat toevoegen. We zetten de nieuwste functies die je niet mag missen op een rij.

Nu beschikbaar: AI-DJ

Soms wil je gewoon een radiozender aanzetten, maar dan wel met liedjes die jij leuk vindt. Dat kan met AI-DJ. Als je deze functie inschakelt praat een realistisch klinkende DJ de liedjes (in het Engels) aan elkaar. Hiervoor wordt een combinatie van je favoriete nummers, nieuwe muziek en klassiekers gebruikt.

Je kunt elk moment inbreken door op de DJ-knop te tikken. Via een prompt zeg je dan wat je wil horen. Denk aan de stemming of het genre. Ga je bijvoorbeeld sporten, dan zeg je dat tegen de DJ die vervolgens je favoriete liedjes met een hoog tempo laat horen. Om de AI-DJ te vinden ga je in de app naar de Muziek-tab. De functie is wel alleen voor Premium-leden bedoeld.

Nu beschikbaar: SongDNA

Liedjes staan zelden op zichzelf, dus daarom is SongDNA in het leven geroepen. Als je een liedje luistert en naar beneden scrolt om bijvoorbeeld de lyrics te vinden, dan vind je daar vanaf nu ook SongDNA. Deze kaart zit vol interessante informatie over het nummer dat je aan het luisteren bent.

Bij de meeste liedjes vind je hier alleen de namen van mensen die aan de muziek hebben gewerkt, maar bij bekendere nummers krijg je veel meer informatie. Zo zie je bijvoorbeeld van welke andere liedjes er samples zijn gebruikt. Ook krijg je op een rijtje te zien wie het nummer allemaal gecoverd hebben.

Binnenkort: Mappen voor je playlists maken

Als je veel afspeellijsten maakt, kan het een gedoe zijn om de juiste terug te vinden. Het wordt eindelijk mogelijk om in de Spotify-app mappen aan te maken voor afspeellijsten. Deze functie is al beschikbaar in de desktop-app van Spotify, maar de app voor smartphones volgt dus ook.

In de code van Spotify zijn door website Android Authority verwijzingen gevonden naar deze optie. Wanneer de functie uitrolt is nog niet bekend.

Binnenkort: Smaakprofiel

Eén van de beste onderdelen van Spotify is het algoritme, waardoor de app via je luistergedrag precies weet wat voor soort muziek je leuk vindt. Toch kan Spotify het mis hebben, of kan je smaak veranderen.

Spotify test nu in bepaalde landen een functie waarmee je jouw smaakprofiel kunt aanpassen na het tikken op je profielicoon. Je kunt hier bijvoorbeeld zeggen dat je graag wat meer jazz wil en minder Nederlandse rappers. Je profiel wordt daarop aangepast. Pas wel op, want je wil jouw voorzichtig opgebouwde algoritme na jarenlang luisteren niet verpesten.

Binnenkort: AI-playlists

In sommige landen kunnen Spotify-gebruikers al bijna een jaar lang AI-playlists maken. Dat betekent dat je een prompt typt om een playlist te creeren. Dit kunnen hele persoonlijke playlists zijn, door gebruik te maken van je luistergeschiedenis. Spotify deed vroeger nog wel eens een ‘deze liedjes luisterde je afgelopen zomer’ achtige playlists en met deze functie kun je die zelf maken.

Wanneer de functie uitrolt naar Nederland is nog niet duidelijk, maar nu we ook AI DJ hebben inclusief prompts zou het raar zijn als het nog lang duurt.

Extra: Eternal Playlist Urn

Dit is meer een grap (1 april?), maar toch met een serieuze ondertoon. In samenwerking met Liquid Death heeft Spotify de Eternal Playlist Urn bedacht. Dit is een urn voor de as van een overleden persoon, met ingebouwde bluetoothspeaker om te luisteren naar de muziek die diegene leuk vond. Heb jij al nagedacht over of je muziek wil achterlaten?

