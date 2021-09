De 5 grootste nieuwe tv-series die naar je streamingdienst komen

Als liefhebber van series is er altijd iets om naar uit te kijken, maar het komende jaar worden we wel heel erg verwend. Deze nieuwe tv-series komen in 2022 naar je favoriete streamingdiensten.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe tv-series: deze moet je in de gaten houden

Met zoveel streamingdiensten die tegen elkaar concurreren is er altijd wel iets te kijken. Een nieuw seizoen van je favoriete serie of een hele nieuwe show om verliefd op te worden. Het komende jaar gaan de verschillende streamingdiensten echt knallen. We lichten de grootste series eruit. Series met ongeëvenaarde budgetten, de grootste acteurs en hopelijk minstens zulke interessante verhalen.

1. The Lord of the Rings

Het is weer tijd om een duik te nemen in Middle Earth, de magische wereld vol elfen, dwergen, tovenaars, hobbits en draken, gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. Amazon maakt de meest dure serie ooit met The Lord of the Rings.

De serie speelt zich duizenden jaren voor de The Lord of the Rings-boeken en -films af en moet uit vijf seizoenen bestaan. Het eerste seizoen verschijnt in september 2022 op Prime Video.

2. The Last of Us

HBO maakt een serie gebaseerd op de populaire PlayStation-game The Last of Us. Het verhaal gaat over een man die een tienermeisje door de Verenigde Staten begeleidt tijdens een soort zombie-apocalypse.

De game staat bekend om het schrijfwerk, de sfeer en het emotionele verhaal. Dat moet zich perfect kunnen vertalen naar een televisieserie. Zeker met de acteurs Pedro Pascal (The Mandalorian) en Bella Ramsey (Game of Thrones) in de hoofdrollen.

De serie wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de makers van de game. Zo zal de componist van de game ook de muziek voor de serie verzorgen. De regisseur van de game schrijft tevens mee aan de serie.

De serie zal verschijnen op HBO Max wat om dit moment nog niet in Nederland verkrijgbaar is, maar daar komt in 2022 mogelijk verandering in.

3. She-Hulk

Marvel gaat komend jaar ook lekker verder op Disney Plus. In 2021 kun je nog genieten van Hawkeye met Jeremy Renner, maar daarna is het tijd voor helden die nog niet eerder in een film of series te zien waren. De meest spannende serie die daaruit voort gaat komen is She-Hulk.

She-Hulk vertelt het verhaal van Jennifer Walters, een advocate die door het bloed van haar neef Bruce Banner kan veranderen in een groene versie van haarzelf.

De titelrol wordt gespeeld door Tatiana Maslany, die zichzelf heeft bewezen in de uitstekende serie Orphan Black waarin ze op overtuigende wijze verschillende personages speelde.

4. Obi-Wan Kenobi

Ook de Star Wars-series blijven komen op Disney Plus. Naast een derde seizoen van The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor en een Ahsoka-serie, kijken we het meest uit naar Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor stapt weer in de titelrol, terwijl Hayden Christensen terugkeert als Darth Vader. Geen Star Wars-fan kan om deze serie heen.

5. House of the Dragon

Hoewel de meeste kijkers Game of Thrones het liefst willen vergeten na die laatste afleveringen, komt er toch meer aan. Dat gebeurt in de vorm van prequelserie House of the Dragon. Deze serie gaat over de start van het huis van Targaryen.

Hoewel het einde van Game of Thrones een nare bijsmaak heeft gegeven, hebben we toch weer zin om in Westeros te duiken. Met een nieuwe man aan het hoofd van de serie en een hele nieuwe cast, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Alles over streaming

De hele maand staat Android Planet in het teken van streaming. Zo zetten we alle streamingdiensten voor je op een rijtje. Wil je geen toffe nieuwe tv-serie missen? Elke week geven we je vijf nieuwe streamingtips met de beste series en films. Check de nieuwste edities hieronder: