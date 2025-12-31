Deze tv-series ga je in 2026 streamen: van The Boys tot Lanterns

Voor tv-liefhebbers is er een hoop om naar uit te kijken in het nieuwe jaar. Deze tv-series ga je in 2026 streamen.

Tv-series 2026: dit ga je streamen

Het afgelopen jaar was top als je veel abonnementen op streamingdiensten hebt. Hoewel de prijsverhogingen tegenvielen, was het aanbod aan nieuwe series sterk. Mogelijk wordt het volgend jaar nog beter. We zetten de series op een rij waar we het meest naar uitkijken.

Nieuwe seizoenen

Uiteraard komen er nieuwe seizoenen van je favoriete series uit. Zo wordt het laatste seizoen van The Boys (8 april) door Prime Video uitgebracht, waarna we waarschijnlijk nog stapels spin-offs krijgen.

Vooral HBO Max heeft de planning al rijkelijk gevuld. Dat begint vroeg met het tweede seizoen van ziekenhuisserie The Pitt (9 januari), die we uit hebben geroepen als beste serie van 2025. Ook kun je nieuwe seizoenen van House of the Dragon (zomer), Industry (12 januari), Dune: Prophecy (2026) en zelfs Euphoria (april) verwachten.

Op Netflix kunnen we in 2026 waarschijnlijk de tweede seizoenen van Beef en 3 Body Problem kijken, met op Disney Plus natuurlijk een nieuw seizoen van The Bear.

Nieuwe series

Het leukst zijn natuurlijk nieuwe series, met nieuwe verhalen en verrassingen. Hieronder de series waar al beeldmateriaal van bestaat. Daarnaast kunnen we waarschijnlijk Neuromancer van Apple TV verwachten, en VisionQuest op Disney Plus. Het Blade Runner-universum wordt verder uitgebreid met miniserie Blade Runner 2099 op Prime Video.

En hoewel de Duffer-broers nu officieel klaar zijn met Stranger Things, staat hun volgende project voor Netflix alweer klaar. The Boroughs gaat over een bejaardenhuis waar een groepje onwaarschijnlijke helden een bovennatuurlijke dreiging moet stoppen.

Lanterns

Het nieuwe filmuniversum van DC breidt zich verder uit met de serie Lanterns. Deze serie gaat uiteraard over de Green Lanterns, die worden uitgekozen om de vrede in het universum te bewaren en daarvoor magische ringen krijgen. Hal Jordan is een veteraan in het vak, die samen met de nieuwe John Stewart een moord in Nebraska onderzoekt.

Lanterns kijk je vanaf 2026 op HBO Max.

A Knight of the Seven Kingdoms

Ook het Game of Thrones-universum wordt verder uitgebreid, maar op een kleine manier. Gebaseerd op de boeken Tales of Dunk and Egg, vertelt deze serie over een ridder en zijn kleine schildknaap. De serie speelt zich ongeveer een eeuw voor Game of Thrones af.

A Knight of the Seven Kingdoms kijk je vanaf 19 januari op HBO Max.

Wonder Man

De nieuwste serie van Marvel heet Wonder Man, met de focus op een onbekende superheld uit de comics. In deze serie volg je een acteur die een rol probeert te krijgen in de remake van de superheldenfilm Wonder Man. Hij weet dan nog niet dat hij zelf superkrachten krijgt.

Wonder Man kijk je vanaf 27 januari op Disney Plus.

Spider-Noir

In animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-verse maakten we al kennis met een bijzondere variant van Spider-Man: Spider-Noir, met de stem van Nicolas Cage. Nu komt deze held tot leven in live-action, weer met Nicholas Cage. Spider-noir is een detective en een held in het duistere 1930 van New York.

Spider-Noir kijk je in 2026 op Prime Video.

The Testaments

Na het succes van The Handmaid’s Tale is het tijd voor iets nieuws. The Testaments speelt zich vijftien jaar na de gebeurtenissen in de originele serie af, en is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Margeret Atwood heeft geschreven. De serie focust zich op Aunt Lydia en de dochter van June.

Het is nog niet bekend op welke streamingdienst je straks The Testaments kunt kijken.

Half Man (2026)

Half Man is de nieuwe serie van Richard Gadd, ook wel bekend als de man achter Netflix-hit Baby Reindeer. Vooral duidelijk is dat Gadd voor deze serie flink naar de sportschool is gegaan. Hij speelt een man die een ingewikkelde relatie met zijn broer (Jamie Bell) heeft.

Half Man kijk je in 2026 op HBO Max.

Streamingtips

