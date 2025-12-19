Nest-apparaten eindelijk makkelijk in Google Home-app te zetten

Door een update in de Google Home-app zet jij straks veel soepeler je apparaten vanuit de oude Nest-app over naar Google Home. Dat werkt momenteel alles behalve lekker.

Migratie allesbehalve soepel

In september schreven we uitgebreid over het volledige nieuwe herontwerp van Google Home. Eén van de onderwerpen van dat artikel was de migratie van je apparaten in de Nest-app naar de Google Home-app, een proces dat sinds 2023 is ingezet. Dat zou heel soepel moeten verlopen, maar in de praktijk is dat vaak anders.

Enkele pijnpunten van veel eigenaren zijn foutmeldingen bij het migreren van een Nest-account naar Google-account, connectiviteitsproblemen, onvolledige apparaatsynchronisatie, verlies van functies en allerlei bugs in de Google Home-app of tijdens het installatieproces.

Overzetten met één tik

Om nog maar te zwijgen over het feit dat je apparaat voor apparaat van de Nest-app moet verhuizen naar Google Home. Of moeten we zeggen: ‘moest’ verhuizen? Want Google biedt nu een helpende hand.

Een recente update (10 december) in de Google Home-app bevat namelijk de one tap transfer-functie. Hiermee kun je met een simpele tik al je Nest-apparaten overzetten naar de Google Home-app, ook meerdere camera’s tegelijkertijd. Dit is iets waar veel gebruikers met smart op hebben zitten wachten.

Het gaat volgens Google om alle Nest-hardware sinds 2015 die volledig wordt ondersteund in de Home-app. Dit zijn onder andere camera’s, thermostaten en rookalarmen. Hiermee wordt de Nest-app dus eigenlijk overbodig.

Nog exclusief voor testgebruikers

Momenteel is de one tap transfer-functie nog exclusief beschikbaar voor Google Home-accounts die meedoen met het Openbare preview-programma. Dat betekent dat de functie nog in het pre-releasefase zit. Maar, dan is de kans groot dat het niet heel lang meer gaat duren voordat Google de functie ook echt gaat uitrollen naar alle gebruikers.

Ben jij nog bezig om al je slimme apparaten over te zetten van Nest naar Google? Wellicht is het dan slim om nog even te wachten tot de nieuwe functie ook voor jou beschikbaar is. Dat kan je een hoop gedoe en frustraties besparen.

