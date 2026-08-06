Deze updates maken je WhatsApp-groepen veel beter

Meta, het moederbedrijf van onder andere WhatsApp, zit niet graag stil. Er is nieuws over updates die de moeite waard zijn als jij weleens een poll aanmaakt in een WhatsApp-gesprek. Maar er is meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll maken in groepsgesprek: dit verandert er

Nieuw is dat iemand die een poll aanmaakt een deadline kan instellen. Deze zorgt dat de poll automatisch sluit na het verstrijken ervan. Hierdoor zal iedereen extra druk ervaren om de poll in te vullen, wat de besluitvorming ongetwijfeld versnelt.

kan instellen. Deze zorgt dat de poll automatisch sluit na het verstrijken ervan. Hierdoor zal iedereen extra druk ervaren om de poll in te vullen, wat de besluitvorming ongetwijfeld versnelt. Daarnaast wordt het mogelijk om de namen van stemmers te verbergen. Deze belangrijke verbetering van de privacy zorgt ervoor dat deelnemers aan een poll een stuk anoniemer kunnen stemmen.

zorgt ervoor dat deelnemers aan een poll een stuk anoniemer kunnen stemmen. Een derde vernieuwing is dat een geplaatste poll nog tot 15 minuten erna kan worden bewerkt. Zo kan de maker eventuele (tik)fouten herstellen in de titel van de poll. Dit voorkomt dat er een nieuwe poll gemaakt moet worden en het onoverzichtelijk wordt.

De drie updates moeten zorgen voor overzichtelijkere polls waar groepsleden sneller en dus anoniem tot een beslissing kunnen komen.

Extra efficiëntie in groepsgesprekken

Ook als je zelden tot nooit polletjes maakt, ga je wellicht blij zijn met de updates die momenteel worden doorgevoerd in groepsgesprekken op WhatsApp. De bekende chat-app introduceert namelijk een handige @iedereen-vermelding. Hiermee breng je alle deelnemers aan een groep gemakkelijk en snel op de hoogte.

Dat is ideaal om belangrijke berichten bij iedereen onder de aandacht te brengen, zoals een deadline of andere dringende mededeling. Zoals wij nu begrijpen, waarschuwt de functie zelfs leden die een chat gedempt hebben, wat een beetje discutabel zou zijn. Gelukkig meldt WhatsApp dat gebruikers altijd de volledige controle behouden om meldingen via de instellingen van een specifiek groepsgesprek uit te schakelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om spam in grotere groepen te voorkomen, is het gebruik van @iedereen exclusief beschikbaar voor beheerders van een groep als die meer dan 32 deelnemers heeft. In groepsgesprekken met minder deelnemers kan iedereen de functie gebruiken.

Er is niet bekendgemaakt wanneer de functies daadwerkelijk in alle landen beschikbaar zijn, maar zoals wel vaker is er waarschijnlijk sprake van een geleidelijke uitrol. Hou WhatsApp de komende tijd daarom in de gaten voor een eventuele appupdate.

Wat vind jij van de aangekondigde vernieuwingen? Van welke functie ga jij waarschijnlijk het meest gebruikmaken? We horen jouw mening graag in de reacties.

Kies Android Planet als voorkeursbron Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Ken jij deze WhatsApp-tips al?