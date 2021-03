Chrome OS 89 rolt vanaf vandaag uit. De belangrijkste toevoeging is Phone Hub, waarmee je je Android-smartphone kunt bedienen vanaf je Chromebook. Dit moet je weten over de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Chrome OS 89 rolt uit: alle veranderingen op een rij

De nieuwe update rolt per direct uit, maar het kan even duren tot Chrome OS 89 voor jou beschikbaar is. Een Chromebook controleert automatisch op nieuwe softwareversies en downloadt deze als je een internetverbinding hebt. Zodra de update is binnengehaald klik je rechtsonder in het scherm op de melding. Vervolgens start de Chromebook opnieuw op, waarna de update is geïnstalleerd.

Dit zijn de drie belangrijkste nieuwe functies:

1. Phone Hub

Het is al langer mogelijk om je smartphone te koppelen aan een Chromebook, maar met Phone Hub kun je hem zelfs vanaf je laptop bedienen. Zo is het mogelijk om de hotspot-functie aan te zetten als je onderweg geen wifi-verbinding hebt. Daarnaast kun je je toestel op stil zetten of de locatie achterhalen als je hem kwijt bent. Ook toont het venster de nieuwste twee tabbladen die openstaan op je telefoon.

2. Nieuwe app-iconen

Veel app-iconen waren al rond, maar vanaf Chrome OS 89 worden álle iconen in een cirkel geplaatst. Ook als ze een afwijkende vorm hebben. Ze worden dan tegen een witte achtergrond weergegeven. Dat ziet er op dit moment een beetje vreemd uit. De hoop is waarschijnlijk dat ontwikkelaars snel een nieuwe versie van hun icoon maken, zodat er een uniforme uitstraling ontstaat.

3. Screen capture

Chromebooks worden veel gebruikt in het onderwijs. Chrome OS 89 bevat daarom een nieuwe manier om vast te leggen wat er op je scherm gebeurt. Dat moet het makkelijker maken voor leraren om lessen samen te stellen. Je kunt nu een video maken van wat je op je Chromebook doet, terwijl je via een voice-over uitleg geeft. Het is mogelijk om een video vast te leggen van je hele scherm, maar ook een deel daarvan.

Meer over Chromebooks en Chrome OS

Chrome OS is een licht besturingsysteem, dat in tegenstelling tot Windows en macOS volledig op het internet is gebouwd. Daardoor hebben ze minder snelle hardware nodig en zijn Chromebooks doorgaans goedkoper dan gewone laptops.

