WhatsApp rolt deze handige chatfuncties uit naar Wear OS

WhatsApp werkt aan een handige uitbreiding voor de Wear OS-app die de app voor je smartwatch completer maakt.

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Wat is er nieuw?

Dat een smartwatch handig is om even snel je WhatsApp-meldingen te bekijken, hoef ik niemand uit te leggen. WhatsApp kan al veel om je pols, maar is nog niet zo uitgebreid als de app op je telefoon.

Daar komt nu verandering in. Volgens WABetaInfo maken de nieuwe functies het mogelijk om straks chats te archiveren, te dempen, vast te zetten of als ongelezen te markeren zonder dat je je telefoon erbij hoeft te pakken.

Nieuwe chat starten

Een andere nieuwe functie die wordt toegevoegd, is het starten van een nieuwe chat vanaf je Pixel Watch of Galaxy Watch. Voorheen kon je dit alleen doen vanaf je smartphone. Via een nieuw menu kun je direct bepalen wat er met een chat moet gebeuren. Dat klinkt misschien als een kleine verandering, maar in de praktijk kan het veel handelingen besparen.

Hoewel de uitbreiding op papier niet heel spectaculair klinkt, past deze goed binnen de strategie van WhatsApp om de Wear OS-app steeds zelfstandiger te maken. Door nu ook chatbeheer toe te voegen, hoef je in theorie minder vaak naar je smartphone te grijpen.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of het in de praktijk handig is om je chatbeheer vanaf je pols te onderhouden. Op een klein scherm zou het aan kunnen voelen als priegelwerk. Maar dat je de mogelijkheid hebt om het straks te doen, is wel weer prettig.

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Nog niet voor iedereen beschikbaar

De functies zijn momenteel nog niet voor alle gebruikers beschikbaar. WhatsApp test de uitbreiding eerst via het bètaprogramma voor Android. Nieuwe functies worden vaak eerst door een beperkte groep testers uitgeprobeerd voordat ze wereldwijd worden uitgerold.

Het is daarom mogelijk dat sommige gebruikers de nieuwe opties al eerder zien verschijnen dan anderen. Een exacte releasedatum voor alle nieuwe functies heeft WhatsApp nog niet bekendgemaakt.