Dit weten we al over Xiaomi’s nieuwe Mi TV Stick met Android TV

Xiaomi werkt aan een nieuwe Mi TV Stick met Android TV-software. Dat blijkt uit testinformatie van de Amerikaanse overheid. Het nieuwe model wijkt op verschillende punten af van zijn voorganger en gaat concurreren met de Google Chromecast.

Vernieuwde Xiaomi Mi TV Stick in aantocht

Het bestaan van een nieuwe Xiaomi Mi TV Stick is bevestigd door de FCC, de Amerikaanse toezichthouder die een gadget test en goedkeurt voordat de fabrikant ‘m officieel aankondigt. Omdat de FCC wat foto’s en testresultaten deelt, krijgen we in dit geval al een blik op de aanstaande mediaspeler van Xiaomi.

De aanstaande Mi TV Stick – de officiële naam is nog niet bekend – volgt de Mi TV Stick uit 2020 op en is iets groter dan zijn voorganger. De mediaspeler is ook voorzien van Xiaomi’s nieuwe logo, dat ook zichtbaar is op de bijbehorende afstandsbediening.

De nieuwe Mi TV Stick op FCC-foto’s

Het meest interessante is dat de FCC aangeeft dat de vernieuwde Mi TV Stick draait op een Amlogic S905Y5-chip, een relatief krachtige processor die ondersteuning biedt voor 4K-video en de AV1-standaard. Mede dankzij deze processor lijkt Xiaomi’s aanstaande mediaspeler sneller te worden dan Google’s Chromecast met Google TV.

Android TV in plaats van Google TV

Een tegenvaller is dat Xiaomi’s tweede generatie Mi TV Stick op Android TV draait, net als zijn voorganger. De Google Chromecast met Google TV draait – de naam zegt het al – op Google TV. Dit is de nieuwste software, voorzien van een frisser uiterlijk en slimmere aanbevelingen voor streamingsdiensten.

De eerste generatie Mi TV Stick van Xiaomi kost in Nederland zo’n veertig euro. Grote kans dat zijn opvolger hier ook uitkomt en ongeveer even duur wordt.

Wil je niet wachten op de introductie van de nieuwe mediaspeler? Dan kun je kijken naar de Google Chromecast met Google TV, die een prijs vanaf 81 euro heeft. Check ook onze video-ervaringen met deze mediaspeler of lees de geschreven Chromecast met Google TV review.

