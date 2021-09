Deze nieuwe Xiaomi-smartphoneserie wordt op 27 september onthuld

Xiaomi presenteert op 27 september een nieuwe smartphoneserie met de naam Civi. Geruchten claimen dat de toestellen bedoeld zijn voor foto- en videoliefhebbers. Dit weten we tot dusver.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Civi-reeks in aantocht

De komst van de Civi-lijn is door Xiaomi aangekondigd op Weibo, een Chinees sociaal medium. Xiaomi houdt op 27 september om 21:00 Nederlandse tijd een evenement in China om de Civi-smartphones officieel te presenteren.

Op de Chinese uitnodiging van het evenement is te lezen dat de Civi-toestellen beschikken over ‘modieuze en andere ontwerpen en innovatieve beeldtechnologieën.’

Opvolgers van Mi CC-modellen?

Xiaomi heeft nog geen specificaties of afbeeldingen van de smartphones gedeeld. Dat is opvallend omdat de fabrikant dat doorgaans wel doet in aanloop naar onthullingen. Vooralsnog is het onduidelijk hoe de Civi-toestellen eruit zien en over welke hardware ze beschikken.

Volgens de doorgaans betrouwbare telecomlekker Digital Chat Station gaan de Civi-smartphones flink inzetten op hun goede selfiecamera’s. De website Android Authority meldt dat anonieme bronnen claimen dat de Civi-reeks de opvolger van de Mi CC-serie wordt. De Xiaomi Mi CC-smartphones van de afgelopen jaren hadden veel en goede camera’s gecombineerd met mid-range specificaties.

De teaser van Xiaomi en geruchten van de twee genoemde bronnen hinten dan inderdaad op smartphones die zich willen onderscheiden met hun camera’s. Of de Civi-telefoons ook in Nederland uitkomen en zo ja hoe duur ze worden, is nog niet duidelijk. Xiaomi heeft de Mi CC-smartphones hier nooit uitgebracht.

Meer nieuwe Xiaomi-smartphones

Xiaomi – sinds kort de grootste smartphoneverkoper ter wereld – brengt in hoog tempo nieuwe toestellen uit. Een week terug presenteerde de fabrikant bijvoorbeeld de 11T en 11T Pro, midrange-modellen met grote schermen. Op dezelfde dag werd de Xiaomi 11 Lite NE gepresenteerd als een voordelige 5G-smartphone.

Onlangs verbeterde Xiaomi ook zijn updatebeleid, in eerste instantie voor de 11T-serie. Mogelijk krijgen ook andere smartphones zoals de Civi-modellen langer versie- en beveiligingsupdates. Dat horen we op 27 september.

Niets missen rondom de aankondiging van de Xiaomi Civi-reeks? Schrijf je dan in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download onze gratis app.

Check ook deze Xiaomi-nieuwtjes: