Deze nieuwe functie in Play Store is top, maar Google gaat te ver

Je kunt sinds kort zoeken binnen reviews van apps in de Play Store. Een handige nieuwe functie, die helaas minder nuttig is dan gehoopt. Dat komt omdat Google tegelijkertijd een bestaande functie verwijderd heeft.

Nieuwe zoekfunctie in reviews ideaal

Door reviews in de Play Store te lezen voordat je een app of game downloadt, weet je wat je kunt verwachten. Is een game de moeite waard, heeft een app veel bugs? Dat soort ervaringen van anderen helpen je bepalen of je op ‘Installeren’ moet tikken of juist niet.

Sinds kort is er een handige zoekfunctie toegevoegd aan de reviews waarmee je gemakkelijk filtert op trefwoorden in reviews. Om te zoeken, tik je op het pictogram van het vergrootglas. Dit vind je onder het overzicht van de recensies in het gedeelte ‘Beoordelingen en reviews’.

Hierboven zie je waar je de functie vindt (afbeelding links) en hoe de resultaten met het gekozen zoekwoord vervolgens worden weergegeven (afbeelding rechts). Dit is een fijne optie om specifiek door reviews van andere gebruikers te bladeren op basis van informatie.

Hoewel trefwoorden als ‘bug’, ‘glitch’, ‘crash’ ons handig lijken om snel een beeld te krijgen van eventuele problemen van een app, schijnt het zo te zijn dat je momenteel geen resultaten krijgt als je slechts één woord typt. Je moet dus een paar woorden kiezen voor resultaten. Ook krijg je alleen recensies te zien met daarin exact jouw zoekopdracht.

Functie erbij, maar waarom oude functie weg?

Als het hierbij was gebleven, had Google van ons alle lof gekregen. Helaas heeft de zoekgigant ervoor gekozen om tegelijkertijd met de introductie van de zoekfunctie een bestaande functie te verwijderen.

Het gaat om de mogelijkheid om gebruikersreviews te filteren op toestel. Hiermee zette je snel alleen de ervaringen op een rijtje van mensen met dezelfde telefoon als jij. Dat kan veel zeggen over eventuele bugs specifiek voor het toestel in kwestie. Je kunt overigens nog wel filteren op relevantie of datum.

Om app-ervaringen te lezen van mensen met dezelfde telefoon als jij, ben je door het verdwijnen van de filteroptie (‘Dit apparaatmodel’ genaamd) nu afhankelijk van het feit of er in de review vermeld staat welke telefoon iemand heeft. Helaas is onze ervaring dat maar weinig mensen dit in hun review vermelden.

Uitrol op grote schaal

Vooral als je een oudere smartphone of goedkoper model hebt, was de filteroptie altijd handig om te checken of een app goed op je telefoon werkte of niet. Waarom Google de filteroptie niet belangrijk genoeg vond om te behouden, is niet duidelijk.

Zowel het proces van de toevoeging van de nieuwe zoekfunctie als het verwijderen van de filteroptie, is in volle gang. Het ligt aan jouw versie van de Play Store of je al kunt filteren op trefwoorden binnen reviews en niet meer kunt filteren op apparaatmodel of andersom.

Wat vind jij van de nieuwe optie om zoekwoorden in te vullen om specifieke reviews te vinden? En gebruikte jij de filteroptie ‘Dit apparaatmodel’ vaak? We horen graag van je!