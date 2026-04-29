Je agenda wordt misbruikt door oplichters (en je merkt het niet)

Digitale oplichters worden steeds creatiever. Daarom houden we je op Android Planet geregeld op de hoogte van fraudepraktijken, zodat jij er niet intrapt. Ben jij al bekend met kalenderphishing?

Kalenderphishing: fraudeurs misbruiken handige functie

Voor veel mensen is de agenda-app van levensbelang om belangrijke afspraken te onthouden. Wie er van alles in zet, loopt alleen wel tegen een probleem aan: het wordt snel een onoverzichtelijk en druk geheel. Oplichters spelen daar graag op in. Welkom in de wereld van kalenderphishing (ook wel agendaphishing genoemd).

Cybercriminelen maken bij deze vorm van digitale fraude misbruik van een handige functie in Outlook en Google Agenda. In deze digitale agenda’s staat vaak standaard ingesteld dat afspraken via e-mail automatisch aan je kalender worden toegevoegd. Dat is erg praktisch bij meetings met collega’s of een housewarming van een vriend.

Die functie maakt je wel kwetsbaar, want iedereen die je e-mailadres kent, kan zo’n uitnodiging versturen. Vanwege deze automatisering is het voor fraudeurs relatief simpel om ongemerkt een afspraak in je kalender te zetten. Dat toevoegen is niet het grootste probleem, de ellende begint nadat je klikt op een link in zo’n ‘spookafspraak’.

Cybercrimelen pakken je op onbewaakt moment

Dat klikken gebeurt sneller dan je denkt. Stel: je bent druk bezig. Wordt er op zo’n moment net een herinnering gestuurd van een agenda-afspraak, dan bestaat de kans dat je zonder na te denken die afspraak opent en daarbij op een link klikt. Zeker als het bericht geloofwaardig is opgesteld en er ook een deadline vermeld wordt.

Vooral als je een volle agenda hebt, merk je een vreemde afspraak niet altijd op. Ook gaan we er niet vanuit dat agendameldingen niet kloppen, waardoor we minder op onze hoede zijn. Daarom zullen we sneller geneigd zijn om te doen wat er gevraagd wordt. Dat kan het delen van gegevens zijn, maar ook het overmaken van geld.

Drie vormen van ‘spookafspraken’ die het meest voorkomen, zijn waarschuwingen over een virus (met een link die malware op je apparaat installeert), meldingen om een pakketje af te halen (met een neppe Track-en-Tracelink) en herinneringen om een factuur te betalen (uiteraard met betaallink naar de rekening van de criminelen).

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn al miljoenen Google Agenda-gebruikers getroffen door kalenderphishing. In ons land is het minder bekend, maar met alle datalekken van de afgelopen tijd circuleren er veel mailadressen onder cybercriminelen. Een gewaarschuwd Android Planet-lezer telt voor twee!

Simpele stappen om kalenderphishing te voorkomen

Zoals gezegd is het handig om verstuurde afspraken automatisch aan je agenda(‘s) te laten toevoegen. Toch kun je er ook voor kiezen om dit uit te zetten. Voor je Google Agenda gaat dit het makkelijkst in je browser:

Tik op drie streepjes linksboven in de Agenda-app; Ga naar de Instellingen (tandwieltje onderin); Kies nu voor ‘Algemeen’ en daarna voor ‘Afspraakinstellingen; Hier kun je vaak instellen dat uitnodigingen alleen toegevoegd worden aan je agenda als de afzender bekend is, in plaats van door iedereen.

Voor Outlook werkt het anders. Open de mail-app in je browser:

Ga naar het tandwiel voor de instellingen en kies voor ‘Agenda’; Ga dan naar ‘Gebeurtenissen en uitnodigingen’ of ‘Gebeurtenissen uit e-mail’; Zoek bij een van deze kopjes naar ‘Voeg gebeurtenissen automatisch toe aan mijn agenda’ of iets vergelijkbaars; Zet dit uit of kies een andere, minder beperkende optie.

Ook bij de meeste andere kalender-applicaties kun je ‘automatisch toevoegen’ uitzetten. Wil je de functie liever aan laten staan? Wees dan extra alert en klik nooit zomaar op links in agenda-afspraken van onbekende afzenders.

Is er sprake van tijdsdruk? Dit is een klassieke truc van oplichters. En bedenk: bedrijven en instellingen die echt nog geld van je krijgen, zullen nooit facturen innen middels een afspraak in je agenda.

Voorkom meer ellende en lees snel over negen phishingaanvallen die momenteel vaak voorkomen. Toch slachtoffer geworden? Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk.