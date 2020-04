Het Ministerie van Justitie en Veiligheid roept alle Nederlandse op om de NL Alert-app tijdelijk te verwijderen. De applicatie kampt namelijk met een datalek waardoor gevoelige gegevens terechtkomen bij een derde partij.

NL Alert-app heeft datalek: dit moet je doen

Iedereen die de NL-Alert-app op zijn telefoon heeft gedownload moet deze direct verwijderen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De app speelt privégegevens door naar een externe dienst zonder dat gebruikers hier toestemming voor geven.

NL Alert vraagt tijdens het eerste gebruik toegang tot deze locatie- en persoonsgegevens. Normaliter wordt deze informatie gebruikt om je op de hoogte te houden van eventuele noodsituaties bij jou in de buurt. Vanwege het datalek zijn deze gegevens bij een externe partij terechtgekomen.

Wat wordt eraan gedaan?

Het bericht van de Rijksoverheid vermeldt niet concreet bij wie de data terechtkomt. Het gaat in ieder geval om een externe notificatiedienst die binnenkort wordt verwijderd uit NL-Alert. De app krijgt hiervoor binnen enkele dagen een update, zo belooft het ministerie. De dienst is daarnaast dringend verzocht om te stoppen met het verzamelen van gegevens en de verkregen data te verwijderen.



Onhandige timing

Het datalek geldt niet voor de sms-dienst van NL-Alert. Deze werkt namelijk op een andere manier, waardoor dergelijke gegevens privé blijven. De app geldt slechts als aanvulling hierop en is dus niet essentieel. Minister Grapperhaus heeft de Auditdienst Rijk, een controlerende instantie, gevraagd om onderzoek te doen naar de gang van zaken. Hiermee wil het ministerie volgende lekken voorkomen.

De timing van het lek is op zijn zachtst gezegd onhandig. De regering doet de laatste tijd bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik van apps tegen corona-verspreiding. Privacy is hierbij een belangrijk onderwerp. Met name locatietracking van smartphonegebruikers ligt gevoelig. Eén van de mogelijke coronavirus-apps had tijdens de publieke presentaties al last van een datalek.

