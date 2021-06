NL Alert-testbericht verschijnt morgen (7 juni) om 12.00 uur

Morgen (maandag 7 juni) stuurt de overheid een nieuw NL Alert-testbericht uit. Hiermee kun je check of je smartphone goed is ingesteld om de noodberichten te ontvangen.

NL Alert-testbericht op 7 juni

De overheid verzendt om de paar maanden een NL Alert-testbericht en morgen is het weer zover. Om 12.00 uur krijgen alle smartphonegebruikers in Nederland een testbericht binnen, zodat ze zeker weten dat ze de belangrijke noodberichten ontvangen. Je telefoon maakt dan een hard geluid als het bericht eenmaal binnen komt.

Met een NL Alert krijg je een waarschuwing bij noodsituaties in de buurt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om informatie bij branden, noodweer, een overstroming of een giftige stofwolk na een explosie. Je kan dan tijdig actie ondernemen, door bijvoorbeeld binnen te blijven en de ramen te sluiten.

Bijna alle Android-smartphones zijn standaard juist ingesteld om NL Alert-(test)berichten te ontvangen. Het is echter goed om dit nog eventjes handmatig te checken, zodat je zeker weet dat belangrijke noodberichten ook op jouw toestel verschijnen. Check hiervoor onze uitgebreide tip over het instellen van NL Alert op je Android-telefoon. Heb je een iPhone? Check dan de NL Alert-tip op onze zusterwebsite iPhoned.

Zo werkt NL Alert

Door middel van de cell broadcast-techniek worden de zendmasten van alle Nederlandse providers gebruikt om NL Alert-berichten te sturen. Dit betekent dat de dienst altijd werkt, ook als het mobiele netwerk van je provider bijvoorbeeld tijdelijk overbelast is. NL Alert werkt overigens geheel anoniem en gratis en de berichten zijn ook op informatieschermen in het openbaar vervoer te zien. In testberichten wordt altijd duidelijk aangegeven dat het niet om een echte NL Alert-melding gaat.