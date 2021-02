Nokia 1.4 officieel: Android Go-smartphone met dubbele camera

HMD Global heeft de Nokia 1.4 aangekondigd, een budgettelefoon die draait op Android Go en beschikt over een dubbele camera. In dit artikel zetten we de specificaties voor je op een rijtje.

Nokia 1.4 officieel onthuld

De Nokia 1.4 volgt de Nokia 1.3 op, één van de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. De smartphone ligt in april in de Nederlandse winkels, maar de adviesprijs wordt later bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het toestel – net als andere telefoons in de Nokia 1-reeks – rond de 100 euro kosten. Daarmee is de Nokia 1.4 erg betaalbaar en geschikt als instaptelefoon.

De specificaties zijn dan ook niet geweldig, maar zeker niet slecht. Het toestel heeft een groot 6,51 inch-scherm met een hd-resolutie en een kleine notch bovenin voor de selfiecamera. Zelfportretten maak je in 5 megapixel, terwijl op de achterkant zelfs twee camera’s aanwezig zijn. De 8 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 2 megapixel-macrocamera. Met laatstgenoemde kun je foto’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van een bloem of insect. Deze feature zien we ook op veel andere goedkope smartphones, zoals de Motorola Moto E7 Plus en Poco M3.

Draait op Android Go

De Nokia 1.4 draait op Android 10 (Go Edition), wat een aangepaste versie van het mobiele besturingssysteem is voor smartphones met tragere hardware. Apps zijn kleiner en lichter, waardoor ze beter draaien en niet teveel opslag in beslag nemen. Dat is maar goed ook, want de Snapdragon 215-chip is niet de snelste en er is relatief weinig werkgeheugen (vanaf 1GB) en opslag (vanaf 16GB) aanwezig.

Nokia belooft dat de 1.4 wordt bijgewerkt naar Android 11 (Go Edition) en drie jaar lang gegarandeerd beveiligingsupdates krijgt. De accu is 4000 mAh groot en gaat volgens het bedrijf twee dagen op een volle lading mee. Opladen gaat via een verouderde micro-usb-aansluiting en snelladen ontbreekt. Wel aanwezig zijn een Google Assistent-knop, vingerafdrukscanner op de achterkant, dualsim-ondersteuning en micro-sd-kaartslot.

Als gezegd is de Nokia 1.4 vanaf april in Nederland verkrijgbaar. Het toestel verschijnt in drie kleuren: blauw, paars en bruin. Zodra bekend is wat de budgettelefoon gaat kosten, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

