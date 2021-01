De vermeende Nokia 1.4-specificaties zijn verschenen via een betrouwbare bron. Het aankomende toestel wordt – net als zijn voorganger – een echt instapmodel van waarschijnlijk rond de 100 euro.

Gerucht: alle Nokia 1.4-specificaties gelekt

Ben je op zoek naar je eerste smartphone of een betaalbaar toestel voor een kind? Je zou zo maar eens kunnen wachten op de aankomende Nokia 1.4, want daarvan liggen nu alle specificaties op straat. Het wordt de betaalbare opvolger van de huidige Nokia 1.3, die in maart 2020 werd gepresenteerd voor slechts 99 euro.

De Nokia 1.4 krijgt volgens de website MySmartPrice een scherm van 6,51 inch met een hd-resolutie van vermoedelijk 1520 bij 720 pixels. Het toestel bevat waarschijnlijk ook een kleine notch, waarin de 5 megapixel-frontcamera is verwerkt. Op de achterkant zijn twee camera’s te vinden van respectievelijk 8 en 2 megapixel. Wat die laatste camera doet is onbekend, maar het kan gaan om een sensor voor portretfoto’s of close-ups.

Onder de motorkap ligt een nog onbekende processor met vier rekenkernen. Ook is er 1GB RAM aanwezig en 16GB uitbreidbare opslag. Daarnaast is er plek voor twee simkaarten en ook wifi, bluetooth, een vingerafdrukscanner en koptelefoonaansluiting zijn aanwezig.

Het opladen van de 4000 mAh-accu gaat via de verouderde micro-usb-aansluiting. Daarnaast meldt de website dat het toestel nog met Android 10 wordt uitgebracht, terwijl Android 11 al maanden geleden is gepresenteerd. Het is waarschijnlijk dat het gaat om een Android Go-editie. Dat is een afgeslankte versie van het besturingssysteem, wat goed werkt op toestellen met tragere hardware.

Release en prijs Nokia 1.4

Wanneer we de Nokia 1.4 exact gaan zien is nog onbekend. De 1.3 werd gepresenteerd in maart 2020, dus het kan zo nog enkele weken duren. Ook de exacte prijs is nog onbekend, maar ligt volgens de bron onder de 100 euro. Daardoor rijst het vermoeden dat de fabrikant het toestel weer voor 99 euro in de markt zet, net als bij de Nokia 1.3.

