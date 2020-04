Nokia vergeet ook zijn goedkoopste smartphones niet te updaten en maakt nu een Android 10-update beschikbaar voor de Nokia 3.2. De update is te downloaden in Nederland.

Nokia 3.2 krijgt grote update

HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, laat weten dat de Android 10-update voor de Nokia 3.2 in diverse landen wordt uitgerold, waaronder Nederland. Het gaat wel om een geleidelijke uitrol, waardoor het eventjes kan duren voordat je de update op jouw toestel ziet verschijnen. Over een aantal dagen moeten alle gebruikers met een 3.2 over de nieuwste Android-versie beschikken.

De update is 1,3GB groot en introduceert allerlei nieuwe features, zoals een donkere modus, nieuwe gebarenbediening en privacy-opties. Ook de beveiligingspatch van maart 2020 zit in de update verwerkt. De Nokia 4.2, die gelijktijdig met de 3.2 werd aangekondigd maar beschikt over betere specificaties, krijgt waarschijnlijk binnenkort een Android 10-update.

Meer over de Nokia 3.2

De Nokia 3.2 werd een jaar geleden tijdens het Mobile World Congress aangekondigd en verscheen iets later in Nederland voor 149 euro. Inmiddels is het toestel los voor 125 euro verkrijgbaar. Daarvoor krijg je een toestel met een 6,26 inch-scherm (1520 bij 720 pixels), vlotte Snapdragon 429-chip, 2GB RAM en 16GB aan uitbreidbare opslagruimte.

De Nokia 3.2 is een Android One-telefoon en dit betekent dat ‘ie regelmatig en snel updates krijgt. Het toestel krijgt sowieso nog een update een Android 11 en wordt nog ongeveer twee jaar lang van maandelijkse beveiligingsupdates voorzien. HMD Global bracht onlangs ook een Android 10-update uit voor de Nokia 7.2, een midrange smartphone met een driedubbele camera. Het bedrijf staat bekend om het uitrollen van snelle Android-updates.

