De nieuwe Nokia X10 en X20 komen met een ‘3+3+3-garantie’: drie jaar versie-updates, beveiligingsupdates en garantie. Een slimme zet, betoogt Android Planet-redacteur Rens in deze opinie. Hij vertelt hoe Nokia zich kan onderscheiden van de concurrentie.

De Nokia 3+3+3 strategie uitgelegd

Nokia introduceert twee nieuwe smartphoneseries. In de X-reeks brengt het merk als eerste de X10 en X20 uit en in de G-lijn verschijnen de G10 en G20. De X10 start bij 309 euro en voor een losse Nokia X20 betaal je 379 euro. Voor de X-serie hanteert Nokia de eveneens nieuwe 3+3+3-strategie. Deze strategie is vernieuwend, gaat ook gelden voor toekomstige X-modellen en spreekt mij erg aan.

Met de 3+3+3-strategie garandeert Nokia dat de X-smartphone kan rekenen op drie jaar Android-versie-updates, drie jaar elke maand een beveiligingspatch krijgt en met drie jaar garantie komt. De garantie is hiermee een jaar langer dan de wettelijke standaard van twee jaar. Met het extra jaar garantie wil Nokia uitstralen dat het vertrouwen heeft in de bouwkwaliteit en levensduur van zijn smartphones.

Ik ken geen andere merken die kosteloos drie jaar garantie aanbieden op hun toestellen. Nokia kan hier dus terecht mee pronken in zijn marketinguitingen. Een midrange Nokia heeft immers langer garantie dan een peperdure Samsung Galaxy Z Fold 2 of iPhone 12 Pro.

Dan de langdurige software-ondersteuning. Die is niet uniek, maar wel zeldzaam. Er zijn maar twee Android-fabrikanten die drie jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates garanderen. Google – de ontwikkelaar van Android – doet dit voor zijn Pixel-telefoons. Samsung rolt drie jaar versie-updates uit voor sommige Galaxy A-modellen en zijn premium toestellen en garandeert vier jaar regelmatige beveiligingspatches. Veel andere merken beloven minder lange software-ondersteuning.

Nokia garandeerde tot dusver twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates en verbetert zijn updatebeleid dus. Voor Nederlanders is het betere updatebeleid prettig, omdat je nu meer keuze hebt uit smartphones die langer worden ondersteund.

Dat is helemaal fijn omdat Googles Pixel-toestellen hier niet officieel verkocht worden en niet iedereen fan is van Samsung’s zware OneUI-software. Nokia gebruikt Android One-software op zijn smartphones, wat nagenoeg stock-Android is met een paar extra apps. Als deze software-ervaring je aanspreekt, is een Nokia-toestel zeker het overwegen waard.

Nokia 3+3+3 beleid niet voor G-serie

De goedkopere G-serie valt niet binnen de nieuwe Nokia 3+3+3-strategie, wat ik logisch vind omdat de smartphones aanzienlijk goedkoper zijn. De Nokia G10 kost 139 euro en de G20 heeft een adviesprijs van 169 euro. Voor dat geld kun je geen uitgebreide software-ondersteuning en drie jaar garantie verwachten.

Omdat Nokia de toestellen met Android One-software levert, is het updatebeleid gelukkig wel dik in orde. De G-modellen krijgen drie jaar maandelijks een beveiligingspatch en twee versie-updates, naar Android 12 en 13. Vergelijkbaar geprijsde smartphones van merken als OnePlus, Alcatel en Motorola krijgen slechts één of zelfs geen versie-update en twee jaar (minder vaak) beveiligingspatches. Om die reden zijn dergelijke toestellen moeilijk aan te bevelen.

Het is daarom fijn om te zien dat Nokia vasthoudt aan het Android One-programma en zijn updatebeleid en garantieperiode zelfs verbetert. Deze 3+3+3-strategie onderscheidt Nokia-toestellen van concurrerende merken, die vaker kiezen voor iets betere specificaties maar kortere software-ondersteuning. Nokia laat zien dat het de levensduur van een smartphone serieuzer neemt.

Dat wil niet zeggen dat de fabrikant álles goed doet. Hoewel Nokia lange tijd updates uitrolt naar zijn toestellen, duurt het doorgaans ook lang voordat die updates beschikbaar komen. Met name de verspreiding van Android 11 naar bestaande Nokia’s gaat langzaam, zeker in vergelijking met merken als Xiaomi en Samsung. Later dit jaar brengt Google Android 12 uit. Ik ben erg benieuwd hoeveel tijd Nokia nodig heeft om deze update beschikbaar te stellen voor de X- en G-series, maar zeker ook voor oudere toestellen. Als de fabrikant zijn updatetempo omhoog kan schroeven, worden Nokia-smartphones nóg interessanter.

Ik ben ook benieuwd of Nokia’s nieuwe strategie voor hogere verkoopcijfers gaat zorgen en of andere merken de langere periode van garantie en/of ondersteuning gaan overnemen. Ik hoop het, want de 3+3+3-strategie is een mooi voorbeeld hoe je smartphones duurzamer maakt.

Wat vind jij van Nokia’s nieuwe 3+3+3-strategie? Ben je net zo enthousiast als Rens of had je liever gezien dat Nokia zich op andere onderdelen had gefocust? Laat van je horen in de reacties onder deze opinie!

