De Android 10-update wordt nu uitgerold voor de Nokia 4.2. HMD Global is momenteel hard bezig met het uitbrengen van de nieuwste update voor zijn toestellen.



Nokia 4.2 krijgt nu Android 10

Gisteren werd Android 10 voor de Nokia 3.2 uitgebracht, nu is zijn compactere broer aan de beurt. De update rolt uit over een langere periode, maar hij heeft voor 14 april waarschijnlijk alle apparaten bereikt. Voor de Nokia 3.2 geldt hetzelfde, al zou dit toestel twee dagen eerder helemaal zijn bijgewerkt.

Heb je nog geen melding over de update ontvangen, dan zul je nog eventjes moeten wachten. Je kunt het ook voor de zekerheid checken in de instellingen. Dit doe je door in de instellingen te tikken op ‘Systeem > Geavanceerd > Systeem-update’.

De update is 1,3GB groot en brengt allerlei nieuwe functies, zoals een donkere modus, nieuwe gebarenbediening en extra privacy-opties. Daarnaast wordt de beveiligingspatch van maart 2020 doorgevoerd en dus niet die van april 2020, die onlangs op sommige Samsung-telefoons en Google Pixels.



Nokia 4.2 specificaties

De Nokia 4.2 is verkrijgbaar sinds mei vorig jaar en biedt voor zijn adviesprijs van 199 euro een prima prijs-kwaliteitverhouding. Zo heeft de Nokia 4.2 een groot 5,7 inch-scherm met een hd-resolutie van 1520 bij 720 pixels, dubbele camera en vingerafdrukscanner. Het goedkope Nokia-toestel wordt aangestuurd door een Snapdragon 439-chip met 2/3GB RAM en 16/32GB opslag.

HMD Global, het moederbedrijf van Nokia, doet hard zijn best om al zijn toestellen bij te werken naar Android 10. Het was van te voren wel al bekend dat meerdere Nokia’s rond deze tijd uitgerust worden met Android 10. De Nokia 7.2 was vorige week al aan de beurt, gevolgd door de Nokia 3.2 gisteren en nu dus ook de 4.2.

Heb jij een andere telefoon en ben je benieuwd of jij de Android 10-update ook kunt verwachten? Bekijk dan even ons grote Android 10-overzicht. Hier zie je welke toestellen de update krijgen en wanneer dit gebeurt.

