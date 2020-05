Android 10-update voor Nokia 5.1 Plus beschikbaar in Nederland

We hebben er even op moeten wachten, maar voor de Nokia 5.1 Plus is Android 10 nu ook te downloaden. De update rolt uit in verschillende fases, wat zorgt voor een soepele uitrol.

Nokia 5.1 Plus Android 10-update rolt nu uit

De uitrol van Android 10 voor de Nokia 5.1 Plus is begonnen, waardoor je gebruikmaakt van allerlei nieuwe functies. De update wordt geleidelijk uitgebracht en verschijnt vandaag voor 10 procent van de Nederlandse en Belgische gebruikers. Op 22 mei is de helft van de Nokia 5.1 Plus-bezitters voorzien van Android 10. Vanaf 24 mei is de software op elke 5.1 Plus in Nederland en België te downloaden en installeren.

Android 10 is de nieuwste versie van het bekende besturingssysteem van Google en biedt verschillende interessante features. Zo kun je aan de slag met gebarenbediening, zijn er nieuwe privacy-opties aanwezig en is er de systeembrede donkere modus aan boord. Stel dit een keer in en alle apps met ondersteuning worden donker weergegeven. Zo worden bijvoorbeeld de Play Store, YouTube of Gmail in donkere modus weergegeven, als je dat hebt ingesteld.

De Nokia 5.1 Plus is een budgettoestel van fabrikant HMD Global en werd oorspronkelijk geleverd met Android 8.0 Oreo. Inmiddels is ook Android 9.0 (Pie) alweer even te downloaden. Android 10 liet lang op zich wachten, ondanks dat het toestel tot het Android One-programma behoort. Dat betekent dat het toestel minimaal twee jaar updates krijgt en minimaal drie jaar beveiligingsupdates. Een echte opvolger van de Nokia 5.1 Plus is er nog niet, maar de Nokia 5.3 werd eind maart wel gepresenteerd.

Meer over de Nokia 5.1 Plus

De Nokia 5.1 Plus beschikt over een scherm van 5,86 inch met een resolutie van 1520 bij 720 pixels. Een processor van MediaTek zorgt samen met 3GB werkgeheugen voor genoeg power voor simpele taken. Zo check je makkelijk je e-mail, Facebook of wat foto’s op Instagram.

De batterij is 3060 mAh groot en op te laden via de usb c-poort. Een vingerafdrukscanner vind je op de achterkant net zoals de dubbele camera. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 13 megapixel en met de tweede lens wordt diepte-informatie vastgelegd. Zo maak je makkelijk en snel een goede portetfoto.

Omdat de 5.1 Plus een Android One-telefoon is, krijgt ‘ie gegarandeerd twee grote Android-upgrades. Nu Android 10 uitrolt, lijkt het er dus op dat het toestel geen Android 11 meer krijgt. De 5.1 Plus heeft een adviesprijs van 259 euro, maar de prijs is inmiddels flink gedaald. Een losse Nokia 5.1 Plus kost ongeveer 175 euro, ook is het mogelijk om de smartphone met een abonnement in huis te halen.

