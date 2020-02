‘Foto’s tonen betaalbare Nokia 5.2 met vier camera’s achterop’

De nieuwe Nokia 5.2 beschikt over vier camera’s achterop, zo is te zien op gelekte foto’s. Het toestel zou ook een groot scherm met een kleine notch hebben.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk hier de Nokia 5.2-foto’s

De foto’s zijn op Twitter gedeeld door de doorgaans betrouwbare Evan Blass (@evleaks) en laten de Nokia 5.2 zien. De opvolger van de Nokia 5.1 heeft een vergelijkbaar design als de Nokia 6.2 en 7.2, met een kleine notch bovenin het scherm en forse rand onderaan. Vooral opvallend zijn de vier camera’s achterop, met in het midden een led-flitser. Daaronder zit een vingerafdrukscanner om de telefoon mee te ontgrendelen.

Het is onduidelijk over welke camera’s de Nokia 5.2 precies beschikt. Zijn voorganger had een enkele 16 megapixel-camera achterop, maar de duurdere Nokia 6.2 en 7.2 hebben er wel drie. Hierbij gaat het om een primaire camera, groothoeklens en dieptesensor. Mogelijk kiest fabrikant HMD Global bij de 5.2 ook voor deze set-up, met nog een extra camera erbij.

Volgens Blass krijgt de Nokia 5.2 een adviesprijs van ongeveer 180 dollar, 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De insider noemt verder een releasedatum van rond 4 maart, wat er mogelijk op duidt dat de smartphone tijdens het Mobile World Congress wordt aangekondigd. Dit evenement vindt eind februari plaats in Barcelona. Nokia heeft al een event voor 23 februari aangekondigd, een dag voordat MWC officieel van start gaat.

Meer Nokia’s op komst

Volgens geruchten is Nokia van plan om binnenkort zijn eerste 5G-smartphone te onthullen. Dit toestel zou de Nokia 8.2 5G heten en minder dan 500 euro gaan kosten. Verder komt het bedrijf mogelijk met de Nokia 1.3, een Android Go-telefoon die de Nokia 1 Plus van vorig opvolgt. Deze smartphone zou slechts 79 euro kosten, maar wel beschikken over Android 10 en een grote 4000 mAh-accu.

Android Planet is aanwezig tijdens het Mobile World Congress en doet live verslag van alle aankondigingen. Op de hoogte blijven van al het nieuws? Download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees meer nieuws over Nokia