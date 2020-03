HMD Global slaat stapje over, Nokia 5.2 wordt gepresenteerd als Nokia 5.3

Er komt geen Nokia 5.2. In plaats daarvan kiest fabrikant HMD Global direct voor de naam Nokia 5.3. Specificaties van het toestel zijn al grotendeels bekend.

Nokia 5.2 wordt Nokia 5.3

Dat de opvolger van de Nokia 5.1 de Nokia 5.2 zou heten, klinkt heel logisch. Website NokiaPowerUser heeft echter weten te bevestigen dat fabrikant HMD Global een stapje overslaat. De fabrikant die Nokia-toestellen maakt kiest direct voor de naam Nokia 5.3.

Naast de iets gewijzigde naam, zijn ook meer specificaties bekend over de camera van het toestel. De cirkelvormige cameramodule die eerder al gefotografeerd werd, beschikt over vier camera’s. Het gaat daarbij om een 16MP + 5MP + 8MP + 8MP-module. De selfiecamera zit in een waterdruppelnotch in het beeldscherm en maakt foto’s met een 8 megapixel-resolutie.

Nokia 5.3 specificaties

Ook over de verdere specificaties van de Nokia 5.3 is al veel bekend. Het dual sim-toestel heeft een 6,55 inch-scherm en draait op een Snapdragon 660 of 665-chipset. Qua geheugen brengt HMD Global waarschijnlijk verschillende varianten uit. De voordeligste optie krijgt 3GB aan werkgeheugen.

Direct bij de lancering is er ook een variant beschikbaar met 4GB aan werkgeheugen. Later komt er mogelijk nog een variant van de Nokia 5.3 op de markt met 6GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen is in alle gevallen 64GB.

Verder heeft de Nokia 5.3 een batterij met een capaciteit van 4000mAh. Het toestel komt in twee kleuren beschikbaar, donkergrijs en cyaan. Er wordt ook een derde kleurvariant verwacht, maar het is nog niet duidelijk welke dat wordt. De Nokia 5.3 wordt waarschijnlijk een tikje goedkoper dan de Nokia 5.1 aanvankelijk was in Nederland. Die kostte bij zijn lancering 199 euro.

Presentatie op 19 maart

Het toestel zou eigenlijk op het Mobile World Congress gepresenteerd worden. Maar doordat de beurs is afgelast, kiest Nokia voor een eigen evenement op 19 maart in Londen. Daar verwachten we dat de fabrikant naast de Nokia 5.3 ook de erg goedkope Nokia 1.3 en een wat prijziger 5G-toestel, de Nokia 8.2.

