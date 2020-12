Nokia 5.4 officieel: betaalbaar, vijf camera’s en Android One

Het eind van het jaar nadert, maar HMD Global heeft nog een kleine aankondiging gedaan. De Nokia 5.4 is officieel gepresenteerd, maar komt pas in januari 2021 op de markt. Het toestel heeft een vanafprijs van 199 euro en hier lees je er alles over.

Nokia 5.4 officieel: alles op een rij

De Nokia 5.4 is de opvolger van de Nokia 5.3 en is op meerdere punten verbeterd. Net als andere toestellen van de fabrikant draait het toestel op Android One. Nokia levert de 5.4 nog wel met Android 10, updates naar Android 11 en 12 volgen later op een nog onbekend moment. Ook krijgt het toestel drie jaar lang beveiligingsupdates. De hardware-specificaties van de Nokia 5.4 in een notendop:

6,39-inch HD+ scherm

48 megapixel camera

4000 mAh-batterij

Snapdragon 662-processor

4GB werkgeheugen, 64GB/128GB opslag

Scherm en camera’s

Het scherm van de Nokia 5.4 is 6,39 inch groot en men is overgestapt van een notch naar een klein gaatje in het display. Volgens Nokia resulteert dat in een nog groter schermoppervlak. Het gaat om om een scherm met een HD plus-resolutie van 1560 bij 720 pixels, wat er met deze grootte voor zorgt dat het beeld soms wat blokkerig kan overkomen.

Het toestel beschikt over vijf camera’s in totaal, waaronder de 16 megapixel-selfiecamera. De hoofdsensor op de achterkant schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel. Voor de rest heeft de 5.4 nog een macrocamera voor close-ups, dieptesensor voor portretfotografie en een groothoeklens van 5 megapixel aan boord.

Bekende combinatie van hardware

Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 662-chip, die we ook vinden in de Poco M3 of Motorola Moto G9 Power. Er is standaard 4GB RAM aan boord en minimaal 64GB opslag. Ook komt er bij ons een 128GB-versie op de markt. Bij beide versies kan dat worden uitgebreid met een geheugenkaartje.

De accu is 4000mAh groot en opladen gaat via de usb c-poort aan de onderzijde van het toestel. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig. Aan de achterkant vind je de fysieke vingerafdrukscanner en dankzij de Google Assistent-knop kun je direct gebruikmaken van het slimme hulpje.

Beschikbaarheid Nokia 5.4

Het instapmodel van de Nokia 5.4 met 4GB werkgeheugen en 64GB interne opslag heeft een adviesprijs van 199 euro en ligt vanaf half januari 2021 in de winkels. Het model met 4GB/128GB geheugen kost 249 euro, wordt geleverd met een Nokia-hoofdtelefoon en is vanaf eind januari verkrijgbaar. Beide varianten komen op de markt in twee kleuren: donkerblauw en paars.

