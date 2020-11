De nieuwe Nokia 5 krijgt een strakker ontwerp en is sneller dan zijn voorganger, zo claimt een nieuw gerucht. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe budgettelefoon verschijnt.

‘Eerste Nokia 5.4 specificaties gelekt’

De website NokiaPowerUser zegt over de eerste specificaties van de Nokia 5.4 te beschikken. De budgetsmartphone volgt de Nokia 5.3 van dit jaar op en zou ‘eerder dan verwacht’ worden aangekondigd, maar wanneer precies is onduidelijk. Mogelijk gebeurt dit nog voor het einde van het jaar, want HMD Global (het bedrijf dat de Nokia-telefoons maakt) zou ook de Nokia 7.3 willen lanceren.

Volgens de bron heeft de Nokia 5.4 een scherm van ongeveer 6,4 inch met een klein gat voor de selfiecamera. De 5.3 heeft een notch voor de frontcamera en dat zou betekenen dat ‘ie bij de 5.4 iets subtieler is weggewerkt. De Nokia 3.4, een iets goedkopere smartphone, heeft bijvoorbeeld al een display met een cameragat.

Verder heeft NokiaPowerUser het over een snellere processor voor de Nokia 5.4, al is het onduidelijk welke dit is. De huidige Nokia 5.3 heeft een Snapdragon 665, een redelijk vlotte chip die ook in smartphones als de Motorola Moto G8 Power en Xiaomi Mi A3 zit. Naar verluidt is ook 4GB werkgeheugen, 64/128GB opslagruimte en een viervoudige camera aanwezig.

Over de Nokia 5.3

Als gezegd weten we niet wanneer de nieuwe Nokia-smartphone wordt aangekondigd. De Nokia 5.3 is nog breed verkrijgbaar en kost op het moment van schrijven 169 euro. De smartphone heeft een groot 6,55 inch-scherm met een hd-resolutie (1600 bij 720 pixels), 4000 mAh-accu en plastic design met een vingerafdrukscanner op de achterkant. Omdat de 5.3 onderdeel is van het Android One-programma, kun je rekenen op snelle en regelmatige updates.

Achterop zitten ook vier camera’s van respectievelijk 13, 5, 2 en 2 megapixel. Hierbij gaat het om een normale camera, groothoeklens, macrocamera en dieptesensor. Hoe de camera’s – en de rest van het toestel – presteren, lees je in de Nokia 5.3 review.

