Het heeft even geduurd, maar de betaalbare Nokia 6.2 krijgt vanaf nu een Android 10-update. Fabrikant HMD Global laat weten dat de update ook in Nederland en België beschikbaar is.

Nokia 6.2 Android 10-update nu te downloaden

Gebruikers van de Nokia 6.2 hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de update naar Android 10 beschikbaar. De update wordt geleidelijk uitgebracht en verschijnt vandaag voor 10 procent van alle gebruikers, ook in Nederland en België. Op 1 mei moet de helft van alle Nokia 6.2-bezitters een update krijgen en op 3 mei is de uitrol volledig afgerond. Aan het einde van deze week is de update dus voor iedereen beschikbaar.

Android 10 brengt veel vernieuwingen met zich mee, zoals een donkere modus die het besturingssysteem een nieuwe look geeft. Ook introduceert de update nieuwe privacy-opties en een sneller deelmenu. Verder kun je aan de slag met de gebarenbediening, die de traditionele navigatieknopjes van Android vervangt.

De software-update heeft opvallend lang op zich laten wachten. De Nokia 6.2 werd in september aangekondigd en draait uit de doos op Android 9.0 (Pie), terwijl Android 10 toen net beschikbaar was. Ook de Nokia 7.2, die gelijktijdig met de 6.2 uit de doeken werd gedaan, moest lang op Android 10 wachten. Die update werd eind maart uitgebracht.

Meer over de Nokia 6.2

De Nokia 6.2 beschikt over een 6,3 inch-scherm (2280 bij 1080 pixels) met hdr-ondersteuning en een kleine notch bovenin. Onder de motorkap zit een Snapdragon 636-chip met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan uitbreidbare opslagruimte. Ook heeft de smartphone drie camera’s op de achterkant (primaire camera, groothoeklens en diepte-sensor), een 3500 mAh-accu, usb-c-poort en vingerafdrukscanner.

Omdat de Nokia 6.2 een Android One-telefoon is, krijgt ‘ie gegarandeerd twee grote Android-upgrades en maandelijkse beveiligingsupdates. Dit betekent dat het toestel in de toekomst sowieso wordt voorzien van Android 11 en nog ruim twee jaar beveiligingsfixes krijgt.

De Nokia 6.2 heeft een adviesprijs van 249 euro, maar de smartphone is inmiddels een paar tientjes goedkoper. Een losse Nokia 6.2 kost ongeveer 200 euro, ook is het mogelijk om de smartphone met een abonnement in huis te halen.

