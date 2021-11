Downloaden maar: Android 11 rolt uit voor Nokia 6.2

Terwijl Android 12 al uitrolt, is er nieuws voor bezitters van de Nokia 6.2. De Android 11-update rolt namelijk uit voor dat toestel. Fijn natuurlijk, maar we hebben er wel heel lang op moeten wachten.

Nokia 6.2: Android 11 rolt uit

Ben jij nog in het bezit van een Nokia 6.2 dan is er goed nieuws. HMD Global, het bedrijf dat de naam van Nokia in licentie heeft, rolt eindelijk Android 11 uit. In mei liet de fabrikant al weten dat veel van de toestellen pas later een update zouden krijgen. Toen werd er gesteld dat de 6.2 de nieuwe software zou krijgen in het derde kwartaal.

Dat is dus niet helemaal gelukt, want het heeft iets langer geduurd. Nokia werkt met zogenaamde ‘golven’ qua uitrol. Nederland behoort tot de eerste landen waar de software nu te downloaden is. Je toestel detecteert automatisch of de update al klaarstaat, maar handmatig checken kan natuurlijk ook. Duik daarvoor de instellingen in van je toestel en zoek naar software-updates.

Wil je weten wat er allemaal nieuw is qua software en mogelijkheden, lees dan onze Android 11 review, waarvan je hieronder alvast de conclusie checkt:

Android 11 is niet zo’n spannende update als zijn voorgangers, maar wel eentje die het mobiele besturingssysteem weer completer en iets volwassener maakt. Chat-apps en notificaties staan meer centraal en dankzij de nieuwe privacy-opties krijg je meer controle over de apps op je telefoon.

Android 12 rolt ook al uit…

Terwijl je dus kunt genieten van allerlei nieuwe functies heeft de uitrol lang op zich laten wachten. Inmiddels is ook Android 12 al officieel gepresenteerd en al te downloaden op een handvol smartphones.

We denken dat de Nokia 6.2 die software-update niet gaat krijgen. Benieuwd of jouw Nokia of andere smartphone ‘m wel krijgt? Check dan ons Android 12 update-overzicht.

