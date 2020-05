Nokia werkt naar verluidt aan een nieuwe budgettelefoon met een vierdubbele camera en Snapdragon 730-chipset. Het zou gaan om de Nokia 6.3, die dient als opvolger voor de Nokia 6.2.



Nokia 6.3 krijgt Snapdragon 730

HMD Global zou momenteel werken aan een prototype van de Nokia 6.3. Dit suggereert een tip die NokiaPowerUser ontving. Het Nokia 6.3-prototype beschikt volgens het bericht over een degelijke Snapdragon 730-chip.

Het model van de vorige generatie, de Nokia 6.2, draait op een Snapdragon 636. Deze processor is van een lager niveau dan de Snapdragon 730 die de komende Nokia 6.3 moet krijgen. In eerste instantie werd verwacht dat dit apparaat een minder krachtige Snapdragon 670 of 675 zou gebruiken.

Viervoudige camera en specificaties

Volgens eerdere geruchten kunnen we tevens veel camera’s verwachten. Het gerucht gaat al langer dat het toestel een viervoudige cameraopstelling bevat. Het nieuwste gerucht deelt extra details over de verschillende lenzen en resoluties.

Zo zou de Nokia 6.3 beschikken over een 24 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s. Mogelijk heeft de telefoon een speciale macrocamera, waarmee je erg dichtbij objecten kan komen. Voor de ondersteuning van deze lenzen is er ook een 2 megapixel-dieptesensor. Deze meet ongeveer de afstanden in het beeld en kan hiermee de achtergrond vervagen bij portretfoto’s.



Het is nog onduidelijk hoeveel werk- en opslaggeheugen de telefoon krijgt. Mogelijk krijgt het toestel een 4/64GB-configuratie. Zijn voorganger beschikt daarentegen over 3GB RAM-geheugen en 32GB aan opslagruimte. Waarschijnlijk is het geheugen wel aan te vullen met een micro-sd-geheugenkaartje.

De smartphone heeft volgens eerdere geruchten een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon in de aan/uit-knop. Waarschijnlijk draait het toestel op stock Android 10 of Android 11.

De Nokia 6.3 wordt mogelijk aangekondigd tijdens een lanceringsevenement aan het einde van augustus of begin september. Het toestel deelt dan het podium met de Nokia 7.3 5G en de Nokia 9.3 PureView. De laatstgenoemde komt mogelijk met een 120Hz-scherm en een selfiecamera onder het scherm.

