‘HMD werkt aan Nokia 7.3, midrange-smartphone met 5G’

Smartphonefabrikant HMD Global test momenteel de Nokia 7.3. Deze midrange-smartphone moet 5G-toestellen toegankelijk maken voor een groter publiek.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nokia test 7.3 midrange-smartphone met 5G’

Ben je op zoek naar een 5G-toestel, dan kom je uit bij prijzige toestellen. Toestellen als de Samsung Galaxy S20, nieuwe Sony Xperia 1 II of Oppo Find X2 gaan allemaal voor rond de duizend euro (of zelfs meer) over de toonbank. Als het aan HMD Global ligt, komt daar verandering in. De fabrikant van Nokia-smartphones zou de Nokia 7.3 testen, een middenklasser met 5G-ondersteuning.

Dat meldt website NokiaPowerUser, dat zich baseert op informatie van binnenuit het bedrijf. De Nokia 7.3 gaat de vorig jaar gelanceerde Nokia 7.2 opvolgen. Dit toestel zit qua prijs in het middensegment, dat voorlopig nog vrijwel uitsluitend bestaat uit 4G-smartphones.

Alternatief voor Nokia 8.2

Met de Nokia 7.3 biedt de fabrikant een voordeliger alternatief voor de Nokia 8.2. Dit wordt volgens de geruchten het eerste 5G-toestel van Nokia. Met vermoedelijk een Snapdragon 765-chip aan boord, 128GB aan opslag en 3500 mAh-accu zal dit toestel één van de meer betaalbare 5G-smartphones worden. De Nokia 8.2 (of 8.3) wordt later deze week op 19 maart gepresenteerd en krijgt naar verwachting een verkoopprijs van rond de 459 euro.

Met de Nokia 7.3 met 5G wil de fabrikant dus zelf nog iets onder die prijs duiken. De Nokia 7.2 kwam eind 2019 in Nederland beschikbaar. De adviesprijs voor dit toestel was 349 euro. Uit onze Nokia 7.2 review bleek dat het een ‘prima toestel voor het middensegment’ was.

Goedkope 5G-smartphones

Mocht HMD Global inderdaad een Nokia 7.3 uitbrengen met 5G, dan zijn ze daarmee niet de eerste die in deze prijsklasse een 5G-toestel presenteren. Al in 2018 introduceerde Xiaomi de Mi Mix 3 5G. Dit toestel kostte destijds omgerekend 420 euro.

Overigens is het 5G-netwerk in Nederland nog niet actief en maken 5G-smartphones gewoon gebruik van het 4G-netwerk. T-Mobile test dit jaar een landelijk dekkend netwerk met een beperkt aantal gebruikers. Tegen de tijd dat 5G voor iedereen beschikbaar is, zijn er vast meer voordelige 5G-smartphones op de markt gebracht.

Lees meer nieuws over Nokia