Android 10-update voor Nokia 7 Plus nu beschikbaar in Nederland

Nederlandse Nokia 7 Plus-gebruikers hebben er eventjes op moeten wachten, maar nu is de Android 10-update ook hier beschikbaar! De update rolt vanaf vandaag uit.

Nederlandse Nokia 7 Plus Android 10-update

Eerder deze maand begon HMD Global, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones, met de uitrol van Android 10 voor de Nokia 7 Plus. Vanaf vandaag kunnen ook Nederlandse bezitters van de telefoon de update downloaden en installeren. De updates van Nokia rollen doorgaans geleidelijk uit, waardoor we in Nederland twee weken moesten wachten.

De Android 10-update is ongeveer 1,4GB groot en introduceert allerlei belangrijke vernieuwingen. Eén daarvan is de dark mode, die de interface een donker kleurtje geeft, wat fijner is voor je ogen. Ook kunnen gebruikers van de Nokia 7 Plus aan de slag met de nieuwe gebarenbediening en zijn er privacy- en locatie-opties toegevoegd. De update bevat ook de Android-beveiligingspatch van december 2019.

Met Android 10 krijgt de Nokia 7 Plus zijn twee grote Android-upgrade. Hierdoor is het aannemelijk dat er verder geen grote versie-upgrades voor het toestel zullen verschijnen, maar Nokia brengt voorlopig wel beveiligingspatches uit. Die verschijnen, omdat het toestel onderdeel is van het Android One-programma, iedere maand.

Meer over de Nokia 7 Plus

De Nokia 7 Plus is één van de populairste toestellen die het Finse HMD Global heeft uitgebracht. Het toestel beschikt over een 6 inch-scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, Snapdragon 660-chip, 4GB RAM, 64GB opslagruimte, dubbele camera (12 + 13 megapixel) en 3800 mAh-accu met 18 Watt-snelladen. In onze Nokia 7 Plus review lees je wat we destijds van het toestel vonden.

Heb je een andere Nokia-telefoon en wil je weten of je ook een Android 10-update krijgt? Check dan het artikel over Nokia’s plannen voor Android 10-updates. In het grote Android 10 update-overzicht zetten we veel smartphones van andere fabrikanten op een rijtje.

Bekijk ook onze video over Android 10:

Bedankt voor de tip, Riezz en Twan!

Het laatste nieuws over Nokia