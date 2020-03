Nokia heeft tijdens een evenement zijn eerste 5G-smartphone gepresenteerd. De Nokia 8.3 5G biedt wereldwijde 5G-ondersteuning en heeft goede specs. Daarnaast kwam Nokia met twee nieuwe budgettelefoons.

Nokia 8.3 5G officieel: dit moet je weten

De geruchten gingen al een tijdje rond, maar nu is de eerste Nokia-smartphone 5G-ondersteuning officieel gepresenteerd. De Nokia 8.3 5G is de opvolger van de Nokia 8.1 en biedt globale 5G-ondersteuning, waardoor je overal toegang hebt tot het snellere mobiele netwerk. De telefoon is met 599 euro fors goedkoper dan andere 5G-smartphones, die vaak honderden euro’s duurder zijn.

5G maakt in de toekomst snellere download- en uploadsnelheden mogelijk, wat handig is als je bijvoorbeeld veel films streamt. Ook het bereik moet verbeteren, zodat je over snel mobiel internet beschikt. In Nederland is 5G op dit moment nog niet beschikbaar, maar daar komt waarschijnlijk later dit jaar verandering in.

De Nokia 8.3 5G wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 765G-chip en heeft verder 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte, wat moet zorgen voor vlotte prestaties. Het scherm is met 6,81 inch behoorlijk groot en beschikt over een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In het display zit aan de linker bovenkant een klein gaatje voor de 24 megapixel-selfiecamera.

Daarnaast heeft de Nokia 8.3 5G vier camera’s achterop. De vernieuwde 64 megapixel-camera vangt volgens fabrikant HMD Global meer licht op, waardoor je betere foto’s maakt in het donker. Daarnaast is er 12 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 2 megapixel-macrolens voor close-ups en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s.

Tot slot draait de Nokia 8.3 5G op een kale versie van Android 10 en HMD belooft langdurig updates uit te brengen. Het toestel krijgt twee grote Android-upgrades (naar Android 11 en 12) en drie jaar lang elke maand een beveiligingspatch.

6,81 inch-scherm met hdr-ondersteuning (2400 bij 1080 pixels)

Snapdragon 765G-chip met 5G-ondersteuning

6GB RAM, 64GB aan opslagruimte, vingerafdrukscanner aan de zijkant

Speciale knop voor Google Assistent

Vier camera’s: 64 + 12 + 2 + 2 megapixel

4500 mAh-accu met 18 Watt-snelladen

Draait op Android 10, krijgt regelmatig updates

De Nokia 8.3 5G verschijnt deze zomer in Nederland voor een adviesprijs van 599 euro. De variant met 8GB RAM/128GB opslag gaat voor 699 euro over de toonbank.

Nokia 5.3

Het bedrijf presenteert ook de Nokia 5.3, de opvolger van de betaalbare Nokia 5.1. De smartphone heeft een groter 6,55 inch-scherm dan zijn voorganger, dat wel een relatief lage resolutie van 1600 bij 720 pixels heeft. Daardoor ogen filmpjes en tekst minder scherp dan bij de vorige Nokia 5.

Wel is het toestel voorzien van nieuwe camera’s: een 13 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macro en dieptesensor, met een led-flitser in het midden.

De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 665-chip, die bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto G8 Power en Xiaomi Mi A3 zit. De accu is met 4000 mAh fors, maar snelladen ontbreekt helaas. Uit de doos draait de Nokia 5.3 op Android 10. De smartphone krijgt twee grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingspatches.

Draait op Snapdragon 665-chip, 3/4GB RAM, 64GB opslag

6,55 inch-hd-scherm van 1600 bij 720 pixels

Vier camera’s achterop, 8 megapixel-selfiecamera

Draait op kale Android-versie, heeft ook Google Assistent-knop

4000 mAh-accu met 10 Watt-opladen

Vingerafdrukscanner achterop voor ontgrendeling

De Nokia 5.3 ligt medio mei in de Nederlandse winkels en heeft een adviesprijs van 199 euro.

Nokia 1.3

Tot slot is er de Nokia 1.3, een telefoon die in het absolute budgetsegment valt. Met een adviesprijs van 99 euro moet je niet al te veel van de hardware te verwachten. De smartphone draait op Android 10 (Go Edition), een versie van het mobiele besturingssysteem die specifiek is ontwikkeld voor toestellen met minder krachtige hardware.

Het toestel heeft een Snapdragon 215-chip met slechts 1GB RAM en 16GB aan opslagruimte. Wel beschikt de nieuwe Nokia 1 over een compact 5,71 inch-scherm met een prima resolutie van 1520 bij 720 pixels. Ook aanwezig is een enkele 8 megapixel-camera, verwijderbare 3000 mAh-accu, Google Assistent-knop en gezichtsherkenning.

De Nokia 1.3 moet in april verschijnen voor 99 euro.

Toekomstige high-end Nokia’s krijgen 5G

HMD Global ziet de 599 euro kostende Nokia 8.3 5G als een high-end smartphone, benadrukt Wout Martens, marketingmanager Benelux in gesprek met Android Planet. “Als je vandaag de dag minimaal vijfhonderd euro uitgeeft aan een high-end toestel, wil je geen gedateerde hardware. Je wil een smartphone die klaar is voor de toekomst. 5G gaat een belangrijke rol spelen in die toekomst.” Zonder ‘ja’ te zeggen bevestigt hij vervolgens dat alle toekomstige Nokia-telefoons vanaf 500 euro 5G-ondersteuning krijgen.

Martens zegt niet of al die toestellen – net als de Nokia 8.3 5G – globale 5G-ondersteuning zullen bieden. Het is geen geheim dat een 5G-modem voor wereldwijd gebruik duurder is dan een modem dat minder netwerken ondersteunt.

Hoewel de marketingmanager er niets over kwijt wil, sluiten we niet uit dat HMD Global in de toekomst met goedkopere 5G-smartphones komt, die bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor Europese 5G-netwerken.

Hoe zit het met de Nokia 9.2?

HMD Global wil niet zeggen of de Nokia 8.3 5G de beste en duurste Nokia-smartphone van 2020 is. Er gaan al lange tijd geruchten over een Nokia 9.2, die volgens bronnen eind februari aangekondigd zou worden. Dat is niet gebeurd. Nu is er de Nokia 8.3 5G, maar die heeft andere specificaties dan de vermeende Nokia 9.2. Het lijkt daarom niet om hetzelfde toestel te gaan.

Vooralsnog blijft het vooral de vraag of er überhaupt een Nokia 9.2 in ontwikkeling is. HMD Global-topman Juho Sarvikas wilde er deze week niets over kwijt toen hij sprak met media, waaronder Android Planet. Marketingmanager Martens zegt: “wij zullen niet snel een smartphone van duizend euro of meer uitbrengen. We kunnen het wel, maar daar ligt onze kracht niet. Ons doel is om relevante technologie naar een relevant prijspunt te brengen.”

