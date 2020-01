HMD Global brengt geen opvolger uit voor de Nokia 9 PureView, aldus Nokiamob. In plaats daarvan zou het bedrijf de Nokia 9.2 introduceren met een releasedatum in juni.



‘Nokia 9.2 releasedatum bekend’

De website kreeg een tip binnen van een anonieme, maar volgens hen betrouwbare bron. Deze tipgever zegt dat HMD Global geen brood ziet in het voortzetten van de PureView-reeks. In plaats daarvan maakt de smartphonefabrikant liever schoon schip en komt daarom met een nieuw toestel op de proppen.

De Nokia 9.2 wordt volgens Nokiamob tijdens Mobile World Congress aangekondigd. Deze telefoonbeurs gaat op 24 februari van start. Vanaf juni zou de Nokia 9.2 daadwerkelijk in de winkels liggen. Een specifieke releasedatum of prijskaartje worden niet bekendgemaakt. Wel is de bron op de hoogte van enkele specificaties.

Zo zou de Nokia 9.2 worden aangestuurd door de Snapdragon 865. Deze krachtige processor van Qualcomm gaat waarschijnlijk gebruikt worden in meerdere Android-vlaggenschepen die dit jaar verschijnen. Verder schrijft de website dat het nieuwe kroonjuweel zo goed als geen schermranden krijgt. Vermoedelijk krijgt het toestel wel een inkeping voor de selfiecamera.

Lees ook: Gerucht: Andere processor leidt tot vertraging Nokia 9 PureView-opvolger



Hoge resolutie voor selfiecamera

HMD willen uitpakken wat de camera’s betreft. De bron zegt namelijk dat de Nokia 9.2 een 32/48 megapixel-selfiecamera krijgt. Jammer genoeg weten we nog niets over de sensoren op de achterkant. Wel schrijft Nokiamob dat draadloos opladen aanwezig is. Daarentegen zou de koptelefoonaansluiting wel achterwege blijven.

De in februari 2019 onthulde Nokia 9 PureView is met zijn vijfvoudige camera een opvallend toestel. Jammer genoeg wist deze fotokwaliteit niet echt te overtuigen. HMD kreeg een hoop kritiek over zich heen. Het is daarom niet onlogisch dat het bedrijf de PureView-merknaam zou laten varen. De merknaam roept immers niet bij iedereen positieve gedachtes op.

