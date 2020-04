Volgens een nieuw gerucht wordt de Nokia 9.3 samen met de Nokia 7.3 in augustus of september gelanceerd. Hiermee laat HMD Global de concurrentiestrijd van high-end smartphone in de eerste helft van het jaar aan zich voorbij gaan.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nokia 9.3 en Nokia 7.3 lancering in augustus of september

Een vers gerucht (van NokiaPowerUser) beweert dat de Nokia 9.3 en Nokia 7.3 ergens in het midden of aan het einde van het derde kwartaal worden uitgebracht. Dit betekent dat de release ergens in augustus of september moet plaatsvinden.

Het komende vlaggenschip van Nokia, de 9.3, laat dus voorlopig nog even op zich wachten. Hierdoor concurreert HMD Global, het moederbedrijf van Nokia, niet met de nieuwste high-end smartphones van dit moment.

De tijd waarin de Nokia 9.3 het levenslicht gaat zien, verwachten we wel een aantal nieuwe high-end telefoons van andere merken. Zo onthult Samsung rond die tijd waarschijnlijk de Galaxy Note 20, Huawei de Mate 40 en Google zijn Pixel 5. Het is maar de vraag in hoeverre Nokia hiermee kan of wil concurreren.

De Nokia 9.3 dient waarschijnlijk als opvolger van de Nokia 9 PureView, die opviel door de vijf canera’s achterop. Het is echter al tijden onduidelijk hoe het precies zit met zijn opvolger. In eerste instantie dachten we aan een Nokia 9.1, maar deze is uiteindelijk volledig geschrapt. Vervolgens zou de Nokia 9.2 het stokje overnemen, maar dit toestel is ook nooit verschenen.



Nokia 7.3 met 5G-functionaliteit

Naar verluidt lanceert de Nokia 9.3 tegelijk met de Nokia 7.3, een logische opvolger van de Nokia 7.2 die afgelopen september verscheen. Er zijn geruchten die suggereren dat er nu twee verschillende Nokia 7.3-prototypen zijn, waarvan er één 5G-ondersteuning heeft.

Waarschijnlijk biedt de nieuwe midrange Nokia-telefoon dus 5G-functionaliteit, wat tevens al eerder werd gesuggereerd. De onthulling in augustus of september staat nog niet vast. HMD Global moet nog bepalen wat voor invloed het coronavirus rond die tijd gaat hebben.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de komende Nokia-toestellen, schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief. Houd de site in de gaten of download onze handige Android Planet-app.

Het laatste nieuws over Nokia