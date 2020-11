De aankondiging van de vermeende Nokia 9.3 PureView is al meerdere keren uitgesteld. Eerst werd nog gesproken over een release in het vierde kwartaal van dit jaar. Volgens nieuwe informatie gaat dit ook niet meer gebeuren.

Gerucht: Nokia 9.3 PureView release in 2021

De informatie is verschenen op het Twitter-kanaal van Nokia anew, een betrouwbare bron als het om Nokia-geruchten gaat. In de tweet wordt genoemd dat we de 9.3 PureView pas volgend jaar gaan zien. De aankondiging moet ergens in de eerste zes maanden van 2021 plaatsvinden. In welke maand precies is nog de vraag.

De smartphone moet de directe opvolger worden van de huidige Nokia 9 PureView, een toestel dat werd geplaagd door dezelfde problemen. De 9 PureView werd namelijk ook meerdere keren uitgesteld en zag uiteindelijk pas in februari 2019 het levenslicht.

Uitstel door coronavirus?

Nokia moet vaker met dit bijltje hakken, want ook dit jaar zagen we het gebeuren. Zo werd de Nokia 8.3 5G in maart gepresenteerd, maar vervolgens duurde het maanden voordat het toestel daadwerkelijk in de schappen lag. Daardoor verloor het toestel zijn momentum en was ‘ie al achterhaald toen die echt op de markt kwam, zo schreven we in onze Nokia 8.3 5G review.

HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-telefoons maakt, vertelde aan Android Planet dat het coronavirus hiervan de boosdoener was. Productieprocessen hebben daardoor stil gelegen en testen van bijvoorbeeld 5G-verbindingen door partners liep grote vertraging op. Of corona ook specifiek invloed heeft op de Nokia 9.3 PureView-release is nog de vraag, maar lijkt waarschijnlijk.

Wat we weten over de 9.3 PureView

De vermoedelijke Nokia 9.3 wordt een high-end toestel met goede specificaties. Eerder werd er al genoemd dat het scherm 120 keer per seconde kan verversen. Zo’n hoge ververssnelheid zorgt voor een soepele ervaring. Ook zou het toestel een selfiecamera onder het scherm krijgen.

Andere geruchten noemen dat het toestel vijf camera’s op de achterkant krijgt, met een hoofdsensor van 64 of 108 megapixel. Met de andere camera’s zou je onder andere foto’s kunnen schieten in een wijdere hoek, zoomen en goede plaatjes van dichtbij maken.

