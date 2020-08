De onthulling van verschillende Nokia-smartphones lijkt weer een stapje dichterbij. Geruchten doen al even de ronde, maar de presentatie van de Nokia 9.3 PureView, Nokia 6.3 en 7.3 zou toch echt in het vierde kwartaal plaatsvinden.

‘Nokia 9.3 PureView release echt in vierde kwartaal’

Geruchten over de opvolger van de Nokia 9 PureView doen al bijna een jaar de ronde, maar de onthulling laat nog steeds op zich wachten. Daar komt in het vierde kwartaal van dit jaar verandering in. Ook de presentatie van de Nokia 7.3 en Nokia 6.3 staan nog op de planning. Eerder schreven we ook al geruchten over een release in dat kwartaal en volgens NokiaPowerUser klopt dat inderdaad.

De ontwikkeling van de drie toestellen is nu nagenoeg klaar, zo schrijft de website. Dat betekent dat ze nog getest moeten worden, voordat de productie kan beginnen in september en/of oktober. Zodoende lijkt een release van de Nokia 9.3 en de genoemde andere toestellen in het vierde kwartaal aannemelijk.

De Nokia 9.3 PureView beschikt volgens geruchten over een 120Hz-scherm, waar de selfiecamera onder is geplaatst. We verwachten voor de rest een high-end processor zoals de Snapdragon 865 en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De accu krijgt een capaciteit van 4500 mAh en snelladen is ook mogelijk.

Op de achterkant is een vijftal camera’s te vinden. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixel. Daarnaast wordt gesproken over een groothoeklens, telelens voor optische zoom en macrocamera voor de close-ups. Wat de vijfde camera voor functie krijgt is nog onbekend.

Gerucht: Nokia 8.3 5G binnenkort in de winkels

Volgens dezelfde bron ligt de Nokia 8.3 5G eind augustus in de winkels. Dat wordt inmiddels tijd want het toestel is half maart dit jaar al gepresenteerd. Een enkele winkel in onze Android Planet-prijsvergelijker heeft het toestel al online staan, maar met een onbekende levertijd.

Waarom Nokia besloten heeft om zo lang te we wachten met de daadwerkelijke release is een raadsel. Inmiddels heeft de concurrentie al toestellen op de markt gebracht met nagenoeg dezelfde specificaties, voor een veel lagere prijs. Zo zijn onder andere de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus directe concurrenten voor de Nokia 8.3 5G.

In september worden waarschijnlijk ook nog de Nokia 2.4 en Nokia 3.4 gelanceerd, twee telefoons met een instapprijs en basisfunctionaliteit. Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Nokia-nieuws? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

