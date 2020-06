Nokia denkt volgens geruchten aan uitstel van de lancering van de aankomende Nokia 6.3 en 7.3. Ook de Nokia 9.3-release wordt nu verwacht in het vierde kwartaal. De ontwikkeling van de smartphones ligt volgens geruchten wel op schema, maar men houdt ook rekening met de eventuele gevolgen van het coronavirus.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Nokia 9.3 release uitgesteld tot vierde kwartaal

De geruchten zijn afkomstig van het betrouwbare NokiaPowerUser en gebaseerd op eigen bronnen. Eerder werd er nog gesteld dat de onthulling van de Nokia 7.3 en Nokia 9.3 in augustus of september zou zijn, oftewel het derde kwartaal. Door de uitbraak van het coronavirus is het voor nu nog onzeker of dat gaat gebeuren.

Nokia zou namelijk ook denken aan een presentatie in het laatste kwartaal van dit jaar voor deze drie toestellen. Volgens NokiaPowerUser ligt het eventuele uitstel dit keer niet aan de ontwikkeling die achterloopt. Dat is namelijk niet het geval, schrijft de site.

Dit verwachten we van de Nokia 9.3

De aankomende Nokia 9.3 is de opvolger van de Nokia 9 PureView, een toestel dat geplaagd werd door uitstel. Deze Nokia 9.3 is dat ook, want het toestel zou in eerste instantie al na de zomer van 2019 op de markt verschenen moeten zijn. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel een scherm dat 120 keer per seconde ververst. Ook zou de selfiecamera onder het display verwerkt moeten zijn.

Lees ook: ‘Nokia 9.3 PureView krijgt selfiecamera onder 120Hz-scherm’

Verder heeft het toestel volgens geruchten vijf camera’s op de achterkant, waarvan één sensor met 108 megapixel-resolutie. Daarnaast zouden een groothoeklens, telelens voor optische zoom en een macrocamera aan boord zijn. De laatste gebruik je om dichtbij foto’s van objecten te maken.

‘Nokia 6.3 en Nokia 7.3 komen ook in vierde kwartaal’

Naast het aankomende vlaggenschip wordt ook de onthulling van de Nokia 6.3 en Nokia 7.3 nu verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar. Van de 6.3-variant verschenen eerder al vermeende geruchten qua specificaties. Er zou gekozen worden voor een midrange-processor van fabrikant Qualcomm, vier camera’s op de achterkant en verschillende varianten qua interne opslag en werkgeheugen.

De Nokia 7.3 komt waarschijnlijk op de markt als 4G- en als 5G-variant, zo schreven we al in een eerder gerucht. Of je nu al zo’n 5G-toestel zou moeten kopen is jouw eigen keuze. Lees ook ons uitgebreide artikel met vier redenen om het wel of juist niet te doen. Dat toestel wordt de opvolger van de huidige Nokia 7.2, een toestel met een adviesprijs van 349 euro.

Wil jij op de hoogte blijven van deze aankomende Nokia-toestellen? Schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief om niets te missen. Download ook de gratis Android Planet-app, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Lees het laatste nieuws over Nokia