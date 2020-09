‘Deze Nokia-toestellen krijgen een Android 11-update’

Een roadmap laat zien welke Nokia-telefoons een update naar Android 11 krijgen. Check in dit artikel of jouw Nokia-toestel ook wordt bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Nokia Android 11: deze smartphones krijgen een update

Nokia deelde op zijn officiële Twitter-account de plannen voor de Android 11-update, maar haalde het bericht later offline. Diverse websites hebben echter een screenshot kunnen maken van de roadmap. Hierdoor hebben we een goed beeld van welke Nokia-smartphones een Android 11-update kunnen verwachten.

De Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 en Nokia 2.2 worden eerst bijgewerkt: in het vierde kwartaal van dit jaar (of het eerste kwartaal van 2021) moeten deze toestellen een update krijgen. Daarna volgen de Nokia 4.2, 2.4, 2.3, 3.4 en 1.3, die in het eerste kwartaal van 2021 op de nieuwste Android-versie moeten draaien. Pas later volgen oudere telefoons, zoals de Nokia 3.2, 7.2 en 6.2.

Deze Nokia-telefoons krijgen een Android 11-update:

Het kan zijn dat de updateplannen van Nokia nog wijzigen; mogelijk is dat de reden dat het bedrijf de roadmap offline heeft gehaald. HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, deelt bovendien geen specifieke releasedata voor de updates. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Dit is nieuw in Android 11

Android 11 is de opvolger van Android 10 en werd begin deze maand officieel uitgebracht. De nieuwe Android-versie brengt veel verbeteringen met zich mee, zoals de chatbubbels om fijner te chatten.

Daarnaast gaan notificaties op de schop, heb je meer privacy-opties en heeft Android eindelijk een ingebouwde schermopname-tool. Meer weten? Check ook onze Android 11 review en de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten.

